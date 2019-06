Andrea Damante e Barbara Fumagalli, notte di passione?/ Giulia De Lellis è un ricordo

Solo qualche giorno fa eravamo qua a scrivere della delusione e della tristezza provata da Andrea Damante dopo la rottura di Giulia De Lellis convinto di aver fatto tutto il possibile per ricostruire il loro rapporto ma senza ottenere poi molto. L’ex corteggiatrice ha lasciato per sempre il suo tronista? Al momento sembra proprio di sì e se qualche mese fa lo aveva fatto a favore di Irama, adesso sembra che la sua nuova fiamma sia Andrea Iannone. Il famoso centauro è stato già immortalato con la bella moretta che è andata con lui anche ai box dell’ultima gara, e Andrea Damante? Non disperate. L’ex tronista e Dj non è a casa a piangere e anche se si è detto dispiaciuto per quello che è successo, sembra già essere pronto a voltare pagina insieme ad un’altra bella morettina, volto noto di Uomini e donne e, se vogliamo, anche dello stesso mondo di Andrea Iannone.

ANDREA DAMANTE SI CONSOLA CON LA BELLA BARBARA FUMAGALLI?

Ma chi è la fortuna ragazza che potrebbe prendere il posto di Giulia De Lellis nel cuore di Andrea Damante? Lei è la bella Barbara Fumagalli, classe 1990, ex ombrellina, modella ma anche tentatrice di Temptation Island e corteggiatrice di ben due tronisti ovvero Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli. La giovane ha già un divorzio alle spalle con un pilota, Nicolò Canepa, e adesso sembra puntare dritta al cuore del Dama. Secondo il settimanale Chi, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l’ex tronista hanno trascorso una notte di passione in quel di Milano, dove entrambi hanno partecipato alla serata Mamacita. Proprio dopo la serata, i due avrebbero concluso insieme la giornata a casa di lui. Non è ancora chiaro se si sia trattato di semplice ospitalità o di una vera e propria notte passione che potrebbe avere altri risvolti nei prossimi giorni, fatto sta che i fan sono avvisati: il nuovo post-Giulia De Lellis è iniziato.

