Andrea Damante e Claudia Coppola sono fidanzati?/ Baci nella notte milanese…

Andrea Damante e Claudia Coppola paparazzati in un noto ristorante milanese. Nuovo amore per l’ex tronista di Uomini e Donne? Sul settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini spuntano alcune foto che vedono l’ex di Giulia De Lellis baciare la modella Claudia Coppola presso il Dry, uno dei locali più alla moda di Milano. Un bacio che ha dato il via ad una possibile frequentazione per l’ex tronista di Uomini e Donne che la sera dopo ha portato la bella Claudia a cena presso il ristorante Langosteria Bistrot di Milano. Che Cupido abbia davvero colpito il cuore del dj dopo la tormentata storia d’amore con Giulia De Lellis? Non è dato saperlo, visto che negli ultimi mesi Damante è stato paparazzato in compagnia di diverse donne con cui avrebbe avuto un flirt. Sempre il settimanale Chi di Alfonso Signorini aveva sorpreso il bell’Andrea alcune settimane fa con Viviana Vizzini, che oggi però ha precisato: “Preferisco dimenticare”.

Andrea Damante ha un nuovo amore?

Andrea Damante e Claudia Coppola stanno insieme? Non è ancora chiaro se la bella modella sia la nuova fiamma dell’ex tronista di Uomini e Donne oppure uno dei tanti flirt affibbiati all’ex fidanzato di Giulia De Lellis. Del resto sole tre settimane fa lo stesso settimanale Chi aveva sorpreso il deejay veronese in compagnia di Viviana Vizzini, apprezzata anche dagli amici Jeremias Rodriguez e Ignazio Moser. Prima ancora della Vizzini, Damante ha avuto un flirt anche con Sara Croce, la bellissima Madre Natura di Ciao Darwin 8 e prossimamente la nuova Bonas di Avanti un Altro. Un amore “estivo” che è durato quanto un gatto in tangenziale! Del resto, da quando è finita la storia con Giulia De Lellis, Damante, contrariamente alla sua ex che è felicemente fidanzata con Andrea Iannone, non ha ancora trovato una ragazza con cui dare vita ad una storia importante. Chissà che questa volta Damante non abbia trovato davvero l’amore tra le braccia della bella modella Claudia Coppola.

