Andrea Damante e Elisa Visari in crisi? “De Lellis aveva ragione”/ Ma lui interviene…

Andrea Damante e Elisa Visari: crisi in corso? Il gossip

C’è davvero in corso una crisi all’interno della coppia formata da Andrea Damante, ex storico di Giulia De Lellis, e la sua attuale compagna Elisa Visari? Per il momento si tratta esclusivamente di un gossip del tutto privo di fondamento ma destinato a fare il giro del web. Nelle ultime ore si sarebbero diffuse le voci secondo le quali Damante e compagna non starebbero affatto trascorrendo un periodo sereno per via di presunti malumori legati alò lavoro dell’ex tronista di Uomini e Donne, oggi dj. A diffondere l’indiscrezione riportata da GossipeTv.com è stato Alessandro Rosica, alias Investigatore Social, che in merito ha scritto: “Profonda crisi tra Andrea Damante e la Visari, complice soprattutto la doppia vita notturna del DJ ex di Giulia De Lellis”.

In tanti hanno pensato subito a quel che accadde qualche anno fa tra Andrea Damante e la sua ex Giulia De Lellis, con la loro rottura definitiva che portò alla stesura del famoso libro da parte dell’influencer dal titolo “Le corna stanno bene su tutto”, contenente i retroscena dell’addio. Giulia ammise di essere stata tradita da Andrea. I tradimenti sarebbero avvenuti proprio durante le serate da dj di Damante. E adesso l’ombra dei tradimenti aleggerebbe anche sulla storia tra l’ex volto di Uomini e Donne e la compagna Elisa Visari.

Andrea Damante e Elisa Visari in crisi? L’intervento del dj

Ad alimentare ulteriormente le voci di crisi tra Andrea Damante ed Elisa Visari un ulteriore commento di Rosica, il quale avrebbe aggiunto: “Il lupo perde il pelo”. Parole che sembrerebbero confermare i precedenti sospetti. Proprio tra i commenti c’è chi va ben oltre azzardando: “La De Lellis avrà tanti difetti ma su Damanti aveva ragione, è un traditore seriale”. “E la storia si ripete”, “Non si smentisce mai”, scrivono altri utenti.

Al momento resta solo un gossip senza alcuna base solida ed anzi a mettere a tacere i pettegolezzi ci ha pensato proprio il diretto interessato. Andrea Damante nelle ore in cui circolava l’ennesimo gossip sul suo conto ha deciso di intervenire a suo modo sotto l’ultimo scatto dello scorso 5 agosto di Elisa Visari. Non ha avuto bisogno di aggiungere troppe parole, ma sono bastate sei emoji raffiguranti il fuoco e le faccine con gli occhi a cuoricino, quanto basta per smentire i rumors su un presunto tradimento ed il paragone con la sua precedente storia avuta con Giulia De Lellis. Sotto al suo commento c’è chi lo ha invitato a tutelarsi: “Tutelati e di conseguenza pure chi ti è accanto lo sarà, non è possibile che tu venga ogni volta tacciato e additato sempre per le stesse cose, è un semplice consiglio”. La De Lellis di recente aveva avuto un botta e risposta social con la Visari a dimostrazione di come i rapporti siano tutt’altro che distesi. Come rammenta La NostraTv non era mancato l’intervento del Dj che contattato da ThePipol avrebbe detto: “Sono tutte put*****e”.

