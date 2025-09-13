Andrea Damante ed Elisa Visari criticati sul web dopo la presunta nascita del figlio: dettagli

Nelle ultime ore, si sta parlando molto di Andrea Damante ed Elisa Visari. Il motivo? Dopo la diffusione di alcuni indizi, si pensa che la modella abbia dato alla luce il loro primo figlio. Difatti, il deejay ha cancellato una sua data in Puglia di maniera improvvisa, con l’organizzatore che ha poi fatto gli auguri all’ex tronista, scrivendo: “Gli auguriamo il meglio in questo momento speciale“. Successivamente, anche Deianira Marzano ha confermato il gossip, svelando che fuori la loro porta sarebbe apparso un fiocco azzurro.

Fino ad ora, però, i neo genitori non hanno ancora pubblicato alcun annuncio, dunque bisognerà attendere la parola dei diretti interessati per sapere la verità. Tuttavia, c’è chi ha notato un rispetto inaspettato da parte di alcuni esperti di gossip rispetto alla coppia e alla presunta nascita del piccolo. A detta di alcuni utenti, infatti, sarebbero stati proprio Andrea ed Elisa a passare loro determinate notizie, scegliendo quindi accuratamente cosa far trapelare o no. Non solo, pare che questa sia una “pratica” abituale dei due da tempo, gestendo così i rumors che li riguardano.

Andrea Damante ed Elisa Visari nel mirino: ecco perché

In particolare, a fare questo reclamo sono state le fan di Giulia De Lellis, che invece è spesso attaccata e criticata dagli esperti di gossip. Anche durante la gravidanza, l’influencer non è infatti stata esente da rumors e pettegolezzi, a partire dalla presunta crisi con il compagno e padre di sua figlia, Tony Effe. “È sotto gli occhi di tutti come Damante e la Visari sono protetti da qualche gossipparo perché in cambio loro danno informazioni… Mentre ad altri personaggi sti gossippari fomentano odio su odio perché non gli leccano il c*lo. Non ci fanno una bella figura e la gente lo nota”, ha scritto un utente su X. Sarà davvero così? Chissà…