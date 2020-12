Andrea Damante e Elisa Visari stanno insieme/ Video e conferma: “L’amore è nell’aria”

In questi giorni Andrea Damante e la sua ex Giulia De Lellis sono tornati al centro del gossip. Cosa ci fanno entrambi a Dubai? È questa la domanda che in tanti si sono posti vedendo le immagini pubblicate su Instagram da entrambi in momenti separati. C’è chi ha parlato di intrigo, chi invece ha pensato ad un ritorno di fiamma, la verità però è un’altra. Entrambi sono infatti in compagnia ma di altri. Damante, in particolare, è a Dubai con la bella Elisa Visari. Dopo l’indiscrezione lanciata da Francesco Fredella, sono stati proprio i diretti interessati a confermalo pubblicando storie e foto su Instagram inequivocabili. La prima è stata Elisa che ieri ha pubblicato un breve video in cui è su una jeep nel deserto proprio assieme ad Andrea. I due salutano i follower, uno accanto all’altro, e appaiono piuttosto intimi.

Andrea Damante e la ‘dedica’ per Elisa Visari

Se questa non bastasse come conferma della loro relazione, poche ore fa è stato Andrea Damante a fare un ulteriore passo avanti. L’ex tronista di Uomini e Donne e noto deejay ha postato uno scatto senza la bella Elisa Visari al suo fianco ma indossando una maglia con una scritta piuttosto chiara: “L’amore è nell’aria”. Un messaggio, neppure troppo velato, sul fatto che il suo cuore sia effettivamente tornato a battere dopo la rottura con Giulia De Lellis. Anche quest’ultima, d’altronde, è oggi innamorata e felice accanto ad un altro: il rampollo Carlo Beretta, con il quale è stata recentemente paparazzata tra abbracci, baci e passeggiate romantiche.

