Andrea Damante e Giulia de Lellis in crisi?/ L’ex Claudia Coppola la presunta causa..

Andrea Damante e Giulia de Lellis sono in crisi oppure no? Lei è tornata alla base per occuparsi del suo lavoro, lui sembra impegnato in giro per l’Italia (in particolare ieri sera in Sardegna) con la sua musica in discoteca, è solo questo che li tiene lontani o c’è qualcosa di più? Dopo le promesse che i due si sono scambiati, in molti non credono (o non vogliono) ad una possibile crisi o ad un’altra delusione e hanno negato con forza l’aria di maretta anche quando Giulia de Lellis ha deciso bene di mettere un like ad un posto del suo ex Andrea Iannone. Le cose si sono complicate però in questi ultimi giorni in cui i due non sono apparsi insieme nelle storie e sui social e negli stessi posti frequentati dall’ex tronista è comparsa la sua ex, Cluadia Coppola. Solo una coincidenza?

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS IN CRISI?

Dalla pagina fan della bella Coppola ci tengono a precisare che si tratta solo di una coincidenza e che la Dj è libera e felice e può fare quello che vuole postando quello che vuole rimandando al mittente le accuse che parlano di lei come di un’approfittatrice pronta a far parlare di sé postando storie dagli stessi posti in cui in questo momento si trova Andrea Damante. Dall’altra parte, però, tutto tace. Giulia de Lellis è rimasta un po’ “indietro” a causa dei suoi ultimi problemi di salute e forse per questo ha lasciato Andrea Damante libero di andare in giro per lavoro da solo. I fan possono dormire sonni tranquilli sperando di rivederli insieme in questi giorni di weekend o dovranno lanciare l’allarme?



