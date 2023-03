Andrea Damante e Giulia De Lellis in dolce compagnia?/ Giacomo Urtis svela che…

Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme? La verità di Giacomo Urtis

È emerso un nuovo scoop bomba sul possibile ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Da qualche settimana ormai le voci si sono fatte insistenti e, nelle ultime ore, sono arrivate importanti indiscrezioni attorno alla coppia. A rivelarle è Chi: secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due ex protagonisti di Uomini e donne sarebbero stati pizzicati insieme ad una festa esclusiva a Milano.

Proprio sull’indiscrezione legata alla festa si è soffermata la voce di Giacomo Urtis. Anche il chirurgo dei Vip era presente a quella festa e, raggiunto da Fanpage, ha raccontato come sarebbe andata la serata: “La festa si è svolta all’interno della discoteca Redroom di Milano giovedì scorso, durante la settimana della moda. Era stata organizzata per il compleanno di Pietro Tavallini, agente molto noto nel mondo dello spettacolo perché rappresenta diversi personaggi internazionali. Tra i suoi clienti ci sono star del calibro di Paris Hilton, Heidi Klum e Pamela Anderson. Anche per questo le sue feste sono sempre molto ben frequentate. So che con Damante e De Lellis sono molto amici“.

Giacomo Urtis: “Non sono arrivati insieme mano nella mano“

Ma Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno davvero partecipato assieme a quella festa? Giacomo Urtis, come rivelato a Fanpage, rivela di averli visti entrare nel locale ma non in compagnia: “Ero all’entrata e ho visto entrare prima Andrea Damante e, circa mezz’ora dopo, Giulia De Lellis. Non sono arrivati insieme mano nella mano e non li ho visti in atteggiamenti intimi. Poi si tratta di una discoteca, era tutto un po’ al buio con le luci rosse. Damante è salito in consolle a suonare e in quel momento non erano insieme“.

E riferendosi ai rispettivi compagni della coppia, ossia Elisa Visari e Carlo Beretta, il chirurgo dei Vip ha rivelato: “Non li ho visti“. Emergono dunque nuovi indizi attorno al presunto ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, sul quale però al momento i diretti interessati non sono intervenuti, né per smentire né per confermare. Intanto i loro fan, che li hanno visti conoscersi ed innamorarsi a Uomini e donne, sono in estasi e sognano in grande. La coppia tornerà insieme?











