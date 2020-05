Andrea Damante e Giulia De Lellis incidente hot/ Video sotto la maglia, si vede tutto

Pubblicità

Ormai Giulia De Lellis e Andrea Damante non nascondono più il loro ritorno di fiamma. Dopo una lunga separazione, nata dal tradimento di lui, i due sono tornati insieme e adesso sono a Milano nella stessa casa. Giulia, e soprattutto Andrea, condividono anche su Instagram alcuni momenti della loro ritrovata quotidianità, ed è proprio in uno degli ultimi video postati da Damante che si intravede qualche immagine piccante. Nella storia condivisa, Andrea riprende Giulia che balla, ma la ragazza si avvicina troppo e probabilmente si getta su di lui, lasciando che la fotocamera del cellulare scivoli sotto la sua maglia. Prima che Andrea fermi la ripresa, spuntano le immagini del décolleté nudo di Giulia visto dal basso, poi però lasciate online dal suo fidanzato.

Giulia De Lellis e Andrea Damante si stuzzicano su Instagram

Sui social Giulia De Lellis e Andrea Damante si stuzzicano spesso. Solo poche ore fa, il deejay ha sottolineato l’ora tarda a cui è abituata a svegliarsi la sua fidanzata, poi su Instagram, ai suoi follower, ha fatto sapere: “E io ieri illuso, amore dai facciamo colazione fuori domani c’è caldo, è estate che bello. Invece novembre, freddo, grigio, tristezza, vento. È finito tutto ragazzi. Che amarezza. Sapete chi sta bene? Lei! Si sveglia all’una e mezza, freschezza. Non fai niente, adesso ti svegli, due cremine, bello. Finirà anche per te la pacchia, vedrai”, l’ha punzecchiata. La coppia sembra dunque aver trovato davvero la serenità dopo la lunga separazione e i fan non possono che esserne entusiasti.

Ecco il video dell’incidente hot:

Giulia De Lellis e Andrea Damante scandalo 😂😂😂 #Damellis pic.twitter.com/FtG846STUX — Matteo Sperduti (@MatteoSperduti) May 14, 2020





