Andrea Damante e Giulia De Lellis/ Incontro proibito con l’ex Claudia Coppola…

Incontro proibito al Twiga di Forte dei Marmi dove Andrea Damante, accompagnato dagli amici tra cui l’ex tronista Marco Cartasegna e la fidanzata Giulia De Lellis, si è ritrovato di fronte l’ex fiamma Claudia Coppola. Con quest’ultima, durante l’allontanamento da Giulia De Lellis, Damante ha vissuto una breve, ma intensa storia che poi è finita per l’amore che, evidentemente, Andrea ha sempre provato per Giulia. Se il Damante era con la sua Giulietta e gli amici, come fa sapere Fanpage, Claudia Coppola era con Natalia Paragoni, fidanzata dell’ex tronista Andrea Zelletta. A documentare la presenza di Damante, Giulia De Lellis e Claudia Coppola nello stesso locale sono i profili social dei protagonisti. Alessandro Ristori, mattatore della serata, infatti, è apparso nelle storie di tutti e tre.

ANDREA DAMANTE, CLAUDIA COPPOLA UN LOTANO RICORDO: INNAMORATISSIMO DI GIULIA DE LELLIS

Andrea Damante e Claudia Coppola si sono incontrati a fine 2019 vivendo una breve relazione. Il 2020, infatti, ha segnato ufficialmente il ritorno dei Damellis. Andrea e Giulia si sono ritrovati decidendo di riprovarci. Dopo aver trascorso la quarantena insieme, hanno ufficializzato il ritorno di fiamma ed oggi sono sempre più uniti e innamorati. Sui social si mostrano sempre insieme e il deejay veronese si è anche lasciato andare ad una dedica d’amore. Sotto una foto di coppia, infatti, ha scritto: “My Minnie”. Nella vita e nel cuore di Damante ora c’è solo Giulia De Lellis che, a sua volta, dopo le storie con Irama e Andrea Iannone, è tornata dal suo Damante. L’incontro con Claudia Coppola, dunque, sarebbe stato senza conseguenze.



