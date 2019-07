ANDREA DAMANTE E PAOLA DI BENEDETTO INSIEME AD IBIZA/ Amore in crisi con Sara Croce?

Andrea Damante e Sara Croce sono una delle coppie dell’estate 2019. Dopo Giulia De Lellis e Andrea Iannone e il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, anche l’ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore tra le braccia della bellissima Madre Natura di Ciao Darwin. Un amore che potrebbe essere giunto ad un bivio stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia su Instagram dove ha pubblicato una foto del Dama ad Ibiza in compagnia di Paola Di Benedetto con tanto di didascalia: “Intanto a Ibiza Paola Di Benedetto sorride con Andrea Damante. Summer is love?”. Una foto che, manco a dirlo, ha fatto immediatamente il giro del web con i fan incuriositi dalla cosa. Possibile che ci sia già aria di crisi tra Andrea e Sara?

Andrea Damante e Sara Croce: “nessun flirt estivo”

Eppure solo tre settimane fa il bel Andrea Damante usciva allo scoperto sulle pagine del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini con tanto di foto in cui baciava Madre Natura Sara Croce dicendo: “nessun flirt estivo, con Sara faccio sul serio”. In passato Damante è stato legato sentimentalmente a Giulia De Lellis, ma le cose tra loro sono andate male per via di un presunto tradimento. Un comportamento sicuramente sbagliato che è servito tantissimo al dj e produttore seguito su Instagram da 2,2 milioni di follower. Recentemente, infatti, Damante durante un’intervista rilasciata a Grazie ha detto di aver ricevuto il miglior consiglio per la sua carriera da Fedez: “Da Fedez, che considero un amico e un grande professionista. Me ne ha dati due e ho cercato di seguirli entrambi. Come prima cosa mi ha detto di rimanere sempre me stesso. E poi mi ha consigliato di curare la mia topline”.

Giulia De Lellis: “le corna da Andrea Damante”

Carriera a parte, Andrea Damante è uno degli uomini più desiderati e paparazzati. Dopo la fine della storia d’amore con Giulia De Lellis, l’ex tronista ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Sara Croce, ma le foto pubblicate in queste ore in compagnia di Paola Di Benedetto hanno fatto scoppiare un nuovo caso di gossip nella rovente estate 2019. Del resto la Di Benedetto è tornata single dopo la fine della storia d’amore con Federico Rossi del duo Benji e Fede per via del tradimento del cantante con Emma Muscat di Amici. Intanto Giulia De Lellis ha deciso di raccontare tutta la sua storia nel primo libro dal titolo “Le corna stanno bene su tutto… ma io stavo meglio senza” anticipato così dalla stessa web influencer: “Era il 18 aprile quando ho scoperto di avere le corna. C’è una cosa che ho imparato, la più grande verità scoperta: non amate con tutta l’anima chi vi ama solo a modo suo”.



