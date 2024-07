Andrea Damante ed Elisa Visari, è ritorno di fiamma: video conferma che stanno insieme/ Gossip acceso

Andrea Damante ed Elisa Visari sono tornati insieme: video non lascia spazio a dubbi

Da giorni si rincorrono le voci di un possibile ritorno di fiamma tra Andrea Damante ed Elisa Visari ed adesso sembra proprio che i due sono davvero tornati insieme. Infatti, un video postato da Gabriele Parpiglia nelle scorse ore sembra non lasciare spazio a dubbi accendendo il gossip. Andando con ordine pochi giorni fa, per l’esattezza, al matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Andrea Damante dopo i festeggiamenti era partito in fretta e furia per Ibiza e l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva anche spiegato il motivo sui social: “È volato ad Ibiza per riprendersi Elisa e l’ha portata via con se. Come vi ho sempre detto, fondamentalmente lui torna sempre a riprendersela. Come si ritiene lui ‘è sotto un treno’ per Elisa ed anche lei lo è”

E a confermare ufficialmente che Andrea Damante ed Elisa Visari sono ritornati insieme nelle scorse ore è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista prima ha acceso il gossip e creato hype dichiarando: “Ieri sera a Formentera: pace fatta e ritorno ufficiale tra…Andrea Damante ed Elisa Visari.” E subito dopo ha pubblicato un video (visibile a questo link) in cui i due sono stati immortalati in atteggiamenti intimi e complici. A cena insieme Andrea ed Elisa si sono scambiati carezze e abbracci che lasciano poco spazio a dubbi. Immediatamente il video ha fatto il giro del web facendo sognare tutti i fan della coppia. Insomma i due sono tornati a fare coppia fissa.

Ritorno di fiamma tra Andrea Damante ed Elisa Visari: gossip acceso all’ombra dell’ex Giulia De Lellis

Andrea Damante ed Elisa Visari si sono conosciuti e innamorati nel 2020 hanno fatto coppia fissa per quattro anni. Durante la loro relazione, però, non sono mancati momenti di crisi e nel 2023 per un breve periodo si erano lasciati per poi ritornare insieme. A febbraio del 2024, invece, hanno annunciato la loro rottura definitiva. Nel frattempo Elisa ha avuto un flirt con Simone Susinna, ex naufrago dell’Isola dei famosi mentre il dj sembrava essersi avvicinato all’ex storica Giulia De Lellis. La situazione però, in questi mesi è cambiata radicalmente e da giorni si mormora di un ritorno di fiamma tra i due e dal video postato da Gabriele Parpiglia ormai sembrano non esserci dubbi in merito: Andrea Damante ed Elisa Visari sono ritornati insieme.











