L’arrivo di un bambino è sempre una gioia per coloro che lo cercano con ardore e desiderio. Ci sono le coppie di tutti i giorni che vengono benedette e poi anche quelle appartenenti al mondo dello spettacolo che fanno battere il cuore dei fan che passano le giornate a seguirli sui social come se non ci fosse null’altro. Andrea Damante è stato uno dei protagonisti di Uomini e Donne e dopo la sua storia travagliata con Giulia De Lellis ecco che si è innamorato di Elisa Visari. E ora? Hanno annunciato che presto diventeranno genitori.

“Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un mini Dama in arrivo”, così ha scritto il dj e influencer come didascalia a un video in cui si vede la sua fidanzata con la pancia che cresce a vista d’occhio. Un momento di felicità enorme per la coppia e per tutti quelli che li hanno sempre apprezzati.

A volte il destino ha un senso dell’umorismo spiccato perché se da una parte Andrea Damante ed Elisa Visari hanno annunciato che presto diventeranno genitori, quindi il loro nido si allargherà, dall’altra pare che anche Giulia De Lellis possa essere incinta del cantante Tony Effe. Sarebbe incredibile considerando che Andrea e Giulia sono stati per anni una delle coppie più seguite dai fan di Uomini e Donne, protagonisti di una relazione turbolenta, con tanto di tradimenti e ritorni di fiamma.

Ma l’ex tronista e la sua compagna cosa aspettano? Un maschietto o una femminuccia? Sempre nel video citato poc’anzi viene annunciato che aspettato un maschietto, che potrà parlare di calcio con il papà, appassionarsi alla musica e quant’altro. E chissà che dopo qualche anno non decidano di allargare ulteriormente la famiglia andando alla ricerca di una femminuccia così da fare la coppia.

