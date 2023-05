Andrea Damante, Elisa Visari incinta?/ Il dettaglio che non sfugge ai fan…

Andrea Damante e Elisa Visari, gli utenti notano un pancino sospetto

Andrea Damante e Elisa Visari sono più che mai insieme nonostante, un paio di mesi fa, a marzo, vi erano varie indiscrezioni su una loro rottura e anche precedentemente si era vociferato di una crisi. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’attrice hanno una relazione d’amore da più di due anni e sono sempre andati oltre ai rumor sulla loro vita di coppia rispondendo, sempre, alle fake news mostrandosi insieme, felice ed uniti. Andrea ed Elisa, ieri mercoledì 17 maggio 2023, erano presenti a Milano alla presentazione della seconda stagione di The Ferragnez, la serie di Chiara Ferragni e Fedez da oggi in onda su Prime Video.

Non sono mancate le varie foto da parte dei fan della coppia e i molti video di Damante e Visari che sono circolati sui social. Anche i diretti interessati hanno messo molti contenuti sui propri profili ufficiali Instagram. Ed è proprio da tutti questi video e da queste foto che i fan hanno notato un particolare che ha subito dato inizio a un gossip che li riguarda: Andrea Damante ed Elisa Visari potrebbero diventare presto genitori. Gli utenti hanno notato un pancino sospetto nella nota influencer.

Elisa Visari incinta di Andrea Damante? I fan notano un particolare

Andrea Damante ed Elisa Visari in dolce attesa? A scatenare gli utenti su una possibile cicogna in arrivo è stata una storia pubblicata proprio dall’ex tronista di Uomini e Donne in cui si vede la fidanzata mentre si mette a sedere per assistere all’anteprima della serie dei Ferragnez. Per i fan, in particolare, si noterebbe una leggerà rotondità proprio sulla pancia fasciata da un bellissimo tubino rosa. Da parte dei diretti interessati non sono arrivate risposte a questo gossip che nasce, come detto, dalle ipotesi degli utenti sui social. Se c’è davvero una gravidanza in corso lo sapremo molto presto.

Sembrano un lontano ricordo le voci della presunta fine della loro storia, quando avrebbero intrapreso strade diverse, secondo quanto emergeva sul web. Inoltre, il dj sarebbe stato visto con la sua ex storica Giulia De Lellis ad una festa ma i diretti interessati non avrebbero né smentito né confermato la voce sul loro conto. Sulla crisi tra il dj e l’attrice erano state tante le indiscrezioni e le voci girate che avevano dato adito alla cronaca rosa. In particolare, sembrava che i due si erano lasciati per un motivo ben preciso: il ritorno della De Lellis.













