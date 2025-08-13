Andrea Damante ed Elisa Visari stanno vivendo una crisi di coppia a pochi giorni dalla nascita del loro primo figlio? Come stanno le cose

Cosa sta accadendo tra Andrea Damante ed Elisa Visari? Negli ultimi giorni, la coppia è tornata sotto i riflettori a causa di alcune indiscrezioni che parlano di un presunto allontanamento tra i due. Rumors che sono resi ancor più eclatanti dal fatto che Elisa è incinta e a breve partorirà il figlio del noto deejay. C’è chi ha parlato di rottura per la coppia, ma le ultime mosse dei diretti interessati sembrano mostrare una situazione ben diversa.

Andrea Damante ed Elisa Visari innamorati al concerto di Ultimo: baci e dediche/ Ma non mancano le critiche

Elisa Visari ha recentemente pubblicato un video che la vede fare il bagno in mare col pancione. La modella è infatti vicina al parto e lo comunica proprio nel filmato in questione. Ma cosa c’entra questo con la relazione con Damante? Ebbene, il primo tra i commenti al video è proprio quello del deejay, che scrive: “Vite mie”. Parole alle quali è seguita la replica di Elisa, con un amorevole “Bimbo mio”, che dunque smentiscono di fatto qualsiasi sospetto su una presunta crisi per la coppia. Ma non è tutto.

Elisa Visari parla prima del parto: "Per Damante è stato amore a prima vista"/ "Io ero cauta, ma poi..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari)

Andrea Damante ed Elisa Visari, interviene la mamma del deejay: cosa ha scritto sotto il post della ragazza

Andrea Damante non è stato l’unico della famiglia a commentare il video della bellissima Elisa Visari col pancione. Anche la suocera della ragazza, e mamma di Damante, ha commentato con parole al miele: “Bellissima, la mia dolce Elisa”, ha scritto infatti la donna. Altro che crisi, dunque, per le due star del web: questi sono indizi più che chiari del fatto che la relazione tra Andrea ed Elisa procede a gonfie vele e che i due non vedono l’ora di diventare genitori. Il parto, d’altronde, è imminente, e presto la coppia annuncerà la nascita del loro primo figlio.

Andrea Damante ed Elisa Visari genitori/ Annuncio: “Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà”