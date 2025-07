Andrea Damante ed Elisa Visari al concerto di Ultimo: il video diventa virale

Andrea Damante ed Elisa Visari sono più innamorati che mai. Dopo oltre quattro anni di relazione, e un periodo di pausa, la coppia sta vivendo quello che sembra essere il momento più bello della loro storia d’amore. Qualche mese fa, Elisa ha annunciato di essere incinta del loro primo figlio, condividendo un emozionante video su Instagram in cui ha rivelato anche che si tratta di un maschietto. In un’intervista rilasciata ad Elisa Maino nel suo podcast, Elisa ha raccontato di non vedere l’ora di diventare mamma, nonostante la giovane età.

Allo stesso modo, ha parlato di come Damante sia al settimo cielo per questa sua prima paternità, essendo sempre stato un suo grande desiderio quello di creare una famiglia. In attesa del parto, previsto per settembre 2025, i due si stanno godendo ogni momento della gravidanza, condividendo sui social scatti e momenti che li mostrano più uniti che mai. Proprio in questi giorni, la coppia è stata avvistata al concerto di Ultimo allo Stadio San Siro di Milano. Al che, un fan li ha ripresi mentre si scambiavano baci e cantavano abbracciati “Pianeti”, uno dei brani più amati del cantautore, diventando così protagonisti di un video già diventato virale sui social.

Andrea Damante e la dedica romantica per Elisa Visari

Dopodiché, anche lo stesso Andrea Damante ha pubblicato alcuni video del concerto sui suoi social, facendo delle romantiche dediche alla fidanzata Elisa. In particolare, ha condiviso un video in cui si vede l’attrice cantare il brano “Quel filo che ci unisce“, riprendendo più volte il pancione della futura mamma. Insomma, nonostante i fan sembrano non aver ancora dimenticato la storia con Giulia De Lellis – e qualcuno abbia tirato in ballo il “destino”, visto che anche lei è incinta proprio adesso – Andrea ed Elisa stanno vivendo un momento d’oro e sono pronti a diventare una famiglia.

