Andrea Damante ed Elisa Visari sarebbero diventati genitori per la prima volta: spunta un'indiscrezione ma manca l'annuncio ufficiale.

Esattamente come accaduto ad Alessandra Amoroso di cui la notizia della nascita della piccola Penelope si era diffusa prima dell’annuncio ufficiale della cantante, anche Andrea Damante ed Elisa Visari sono i protagonisti di una serie di notizie secondo cui sarebbero diventati genitori per la prima volta. A scatenare i rumors è stata la decisione di Damante di annullare la serata che avrebbe dovuto tenere in Puglia come ha annunciato l’organizzazione dell’evento poco prima dell’inizio: “Piccolo cambio di programma. Il nostro ospite non potrà essere presente. Gli auguriamo il meglio in questo momento speciale. La serata resta confermata con tutti gli altri ospiti in programma e vi assicuriamo che si ballerà fino a notte fonda sotto il cielo di Vieste! Vi aspettiamo per vivere insieme un’altra magica serata di musica, emozioni e tanto amore!“.

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri: crisi o rottura dopo Uomini e donne?/ Nuovi dettagli

A confermare l’assenza, poi, tramite i propri profili social, è stato lo stesso dj che ha scritto: “Per cause di forza maggiore questa sera non potrò essere in consolle a saltare insieme a voi. Sapete che non mollo mai e che ci sono sempre, ma questa sera proprio non potevo“.

Andrea Damante ed Elisa Visari: nato il figlio?

Di fronte all’annullamento della serata, si sono diffusi rumors sul parto imminente di Elisa Visari che, in vista del lieto evento, sarebbe stata raggiunta proprio da Andrea Damante. Nella tarda serata di ieri, così, Deianira Marzano, tra le storie del proprio profilo Instagram ha pubblicato un fiocco azzurro scrivendo: “Ci siamo! Come vedete fuori dalla porta è già comparso il fiocco“.

Uomini e Donne: ex dama non torna nel parterre/ Ma i fan non perdono la speranza

Successivamente, anche Amedeo Venza ha pubblicato su Instagram una foto della coppia scrivendo: “Auguroni a mamma Elisa e papà Andrea! Benvenuto al piccolo Damante!. Ora i fan attendono solo l’annuncio ufficiale dei neo genitori.