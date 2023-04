Andrea Damante ed Elisa Visari sono tornati insieme?/ Indizi social scatenano i fan

Ritorno di fiamma tra Andrea Damante ed Elisa Visari?

Andrea Damante ed Elisa Visari sono tornati insieme superando la crisi che li aveva allontanati? E’ questa la domanda che si stanno ponendo i fan della coppia dopo aver visto alcuni movimenti social che lasciano pensare ad un riavvicinamento. Secondo alcune indiscrezioni lanciate nelle scorse settimane dagli esperti di gossip avevano parlato di una crisi importante dei due e il settimanale Chi, poi, aveva parlato di una vacanza da single di Damante in quel di Miami. Indizi che lasciavano pensare ad una rottura definitiva che, però, sia l’ex tronista che Elisa Visari non hanno mai confermato.

Su Andrea Damante ed Elisa Visari, così, arrivano nuovi indizi, ma stavolta con un risvolto positivo. Second alcuni indizi social che non sono passati inosservati agli occhi attenti dei fan, tra Damante e la Visari potrebbe essere in corso un riavvicinamento.

Gli indizi social di Andrea Damante ed Elisa Visari

Andrea Damante ed Elisa Visari non si mostrano insieme, ma sui social, lasciano indizi che scatenano il gossip. I due, infatti, come riporta Leggo, avrebbero pubblicato alcune storie in cui si trovano nello stesso posto: semplice coincidenza o i due hanno trascorso del tempo insieme sperando in una riconciliazione?

I dubbi sul futuro della coppia restano. Damante e la Visari preferiscono non commentare le notizie di gossip di cui sono protagonisti da diversi giorni e proteggere la loro vita privata. I fan, tuttavia, non li perdono di vista e monitorano ogni mossa social sperando di avere presto una foto di coppia che confermi il lieto fine.

