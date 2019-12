Andrea Damante fa le “corna” a Giulia De Lellis/ “Stanno bene su tutto”, frecciatina

Andrea Damante ha preso in giro Giulia De Lellis. Postando uno scatto con due codini, il deejay ha fatto il gesto delle corna, accompagnando la fotografia dalla seguente didascalia: “Le corna stanno bene su tutto”, menzionando il fortunatissimo libro pubblicato dalla sua ex fidanzata che parla dei suoi ripetuti tradimenti quando erano ancora una coppia. “Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo”, aveva confidato l’ex tronista di Uomini e Donne intervistato da Silvia Toffanin durante Verissimo. “Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti. Quando sono partito per un lavoro a Los Angeles ho lasciato il mio pc con WhatsApp collegato. Penso che Giulia abbia trovato dei messaggi scambiati con un mio amico e credo abbia intuito lì del tradimento”, ha poi aggiunto.

Andrea Damante prende in giro Giulia De Lellis: perché?

E sulle varie telefonate di Giulia De Lellis alle presunte amanti, Andrea Damante ha così replicato: “Questa storia è romanzata. Che lei abbia chiamato mi sa tanto di poesia. Giulia esagera, è molto emotiva. Non è la verità. Nel libro la cosa è stata un po’ ingigantita”. E in riferimento ad alcune discusse frasi riportate in merito al regime alimentare che le avrebbe imposto, il deejay ha voluto smentire duramente: “Sono frasi per far vendere il libro. Mi hanno dato molto fastidio”. A commentare la questione ci ha immediatamente pensato Deianira Marzano: “Io penso che questa provocazione sia solo per far uscire qualche articolo di gossip e alimentare del movimento su Instagram. Mio caro Damante, tu dimostri ancora una volta, che hai bisogno di Giulia per far parlare di te. Altrimenti di te si parlerebbe solo sugli articoli di giornale o di gossip quando tu esci con una e con un’altra”.

