Andrea Damante gaffe, inquadra Giulia De Lellis in video/ È davvero tornato l’amore

È rinato l’amore, dopo un addio burrascoso condito da accuse e pesanti esternazioni veicolate attraverso i libri e i social, fra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Nulla ancora di ufficiale, intendiamoci: i due innamorati non hanno al momento reso noto l’inizio della loro seconda avventura di coppia, ma, dopo gli scatti pubblicati dal settimanale “Chi”, diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini, spunta una nuova testimonianza in rete che non lascia il minimo spazio a dubbi di sorta. Di cosa si tratta? Probabilmente di un errore involontario del dj veneto, il quale nelle proprie Instagram stories ha pubblicato un video nel quale, oltre al display di uno smartphone e al cielo che lo sovrasta, si vede nitidamente Giulia De Lellis scatenarsi a passo di danza. Damante si è probabilmente reso conto della gaffe mediatica commessa, tanto da affrettarsi pochi istanti più tardi a cancellare il filmato, ma, si sa, sui social network nulla passa inosservato e nulla sfugge. Così, qualcuno ha salvato quelle immagini e le ha riproposte su Twitter, a conferma del ritorno di fiamma fra due storici protagonisti della trasmissione di Canale 5 “Uomini e Donne”. Ricordiamo a tutti gli amanti del gossip, che entrambi avevano da poco riguadagnato lo status di “single”, con l’influencer reduce dalla fine della sua storia d’amore e passione con il pilota di MotoGp Andrea Iannone, ex di Belén Rodriguez.

Lui e la sua mania di riprenderla CIAO PROPRIO #damellis pic.twitter.com/AGfCFxhrzH — foreverDamellis (@foreverdamellis) April 13, 2020





