Andrea Damante/ “Giulia De Lellis? Social e gossip hanno rovinato tutto “

Andrea Damente è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’ex tronista di Uomini e Donne è pronto a raccontarsi a cuore aperto: dal lockdown e l’emergenza sanitaria Coronavirus fino alla fine della storia d’amore con Giulia De Lellis. Nonostante la pandemia però Damante è stato tra i protagonisti del Festival di Cinema di Venezia, l’evento cinematografico che è stato gestito nel migliore dei modi nonostante le restrizioni e limitazioni legate alla diffusione dei contagi. Un plauso dallo stesso dj che, intervistato da ilvicolodellenews.it ha detto: “ho apprezzato moltissimo com’è stata gestita la situazione per il covid, era un red carpet più tranquillo rispetto agli altri. Non venivo a Venezia da due anni e, pur avendo calcato anche il tappeto rosso di Cannes, credo che quello della Mostra sia di un fascino unico e irripetibile”. Impossibile non parlare della ex fidanzata Giulia De Lellis conosciuta nel programma Uomini e Donne di Canale 5. Un vero e proprio colpo di fulmine che li ha trasformati in una delle coppie più amate e seguite del dating show di Maria De Filippi.

Andrea Damante: “Giulia De Lellis è la persona forse più importante della mia vita”

Le cose però non sono andate per il verso giusto: Andrea Damante e Giulia De Lellis prima si sono lasciati e poi ripresi fino ad una nuova definitiva crisi. Parlando della loro storia, l’ex tronsita non nasconde le difficoltà incontrate per via dei social e del gossip: “purtroppo l’aspetto negativo consiste nel fatto che una storia viene un po’ rovinata e sgretolata perché ti ritrovi sotto l’occhio del ciclone. Devi stare attento nel fare determinate cose, è abbastanza stressante e lo stress non fa bene a una coppia. Il gossip su di noi spesso fatto solo di notizie false o raccontate solo per fare rumore provoca malumore e non è semplice riuscire a ritagliarsi momenti privati”. Oggi, nonostante le cose siano definitivamente chiuse con la De Lellis, Damante non nasconde: “è la persona forse più importante della mia vita, ritengo che Giulia sia cresciuta molto, è straordinaria e sempre più bella”. Infine sui progetti per il futuro, Covid a parte, ha rivelato: “il mio grande sogno era suonare a Tomorrowland ed ero stato confermato per l’edizione di quest’anno, ma è saltata a causa del covid; mi hanno però invitato per il 17 luglio 2021 e spero che da lì cambino un po’ di cose”.



