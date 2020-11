Scoppia il caso sulla misteriosa villa di cui tanto si è parlato, villa in cui Andrea Damante, Giulia De Lellis e il suo nuovo fidanzato Carlo Gussalli Beretta (ex amico dell’ex tronista) avrebbero passato parte delle loro vacanze estive e in cui potrebbe essersi consumato il doppio tradimento ai danni del bel Dama. Ma di cosa stiamo parlando? Chi ha seguito il gossip relativo alla coppia Damante-De Lellis sa bene che i due quest’estate sono stata in vacanza in una villa ubicata a Forte dei Marmi, la stessa che lui ha riferito di aver pagato proprio ospite a Verissimo, ma in realtà le cose potrebbero stare diversamente. Secondo quanto rivela Alberto Dandolo sul settimanale Oggi sembra che il conto alla fine non sia stato pagato da Andrea Damante bensì da una “signora assai benestante”.

Andrea Damante ha mentito a Verissimo? “Villa pagata da una signora benestante”

Al momento non ci sono conferme ma nemmeno dettagli su quella che potrebbe essere questa signora benestante che avrebbe saldato il conto della lussuosissima villa ubicata a Forte dei Marmi, almeno secondo le fonti riportate dal settimanale. A complicare la posizione dell’ex tronista arriverebbe proprio l’intervista che Damante ha rilasciato a Verissimo e in cui ha dichiarato di aver pagato tutto di tasca sua: “L’idea che la frequentazione tra Giulia e Carlo possa essere iniziata lì dove si sono conosciuti mi fa impazzire. Confido nella loro correttezza”. L’argomento era peggiorato proprio quando lui ha lasciato intendere che il conto alla fine lo ha pagato lui, magari anche doppio alla luce del possibile tradimento. Cosa scopriremo di questa signora benestante adesso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA