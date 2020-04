Andrea Damante ha violato la quarantena?/ Foto: in auto con due amici, è polemica

Pubblicità

Andrea Damante torna al centro delle notizie, ma stavolta non per la sua storia d’amore con Giulia De Lellis. Il deejay veronese che è tornato con l’ex fidanzata è finito al centro delle polemiche per una foto che sta circolando sul web. Secondo il popolo del web, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe violato la quarantena. A scatenare l’accusa è la foto in questione, pubblicata dal Vicolo delle News, in cui Damante è in auto con due amici. I tre indossano sì la mascherina, ma sono ad una distanza ravvicinata. In breve tempo, la foto ha fatto il giro dei social scatenando pesanti critiche nei confronti di Damante, reo di non dare il buon esempio a tutte le persone che lo seguono. Sotto la foto pubblicata dal Vicolo, infatti, ci sono una marea di commenti che condannano l’atteggiamento di Damante e dei suoi amici.

ANDREA DAMANTE ACCUSATO DI AVER VIOLATO LA QUARANTENA: POLEMICA SUL WEB

Andrea Damante e due amici nella stessa auto con la mascherina ha scatenato i duri commenti degli utenti di Instagram che si sono scagliati contro il deeejay veronese. “Questi influencer sono una vergogna umana. Schifo io resto a casa e vanno a casa delle suocere e degli amici (non mi riferisco solo a Damante) ma alle furbone false“, scrive qualcuno. Altri aggiungono: “Dai come si fa a non indignarsi di fronte a ciò. Questi pensano di essere già alla fase 5″, “Ma non ho capito, sono rimasta solo io a casa?”, “E questi sono pure orgogliosi di andarsene in giro tranquillamente tanto da farsi il selfie”. C’è anche, tuttavia, chi sostiene che quella di Damante sia stata un’uscita per motivi lavorativi. “È andato in uno studio musicale a lavorare, evidentemente se ci è potuto andare significa che poteva, non sta in giro a divertirsi”, ha scritto un’utente a cui, altri, hanno fatto notare che avrebbe dovuto farlo senza andare in macchina con due amici. “Secondo quale logica lui può stare in macchina con altre due persone, mentre a noi poveri mortali non è consentito? Addirittura marito e moglie dovrebbero stare uno alla guida e uno dietro…. Ok il lavoro.. Ma così non mi sembra fatto nel modo corretto“, fa notare qualcun’altro.







