Andrea Damante, il nuovo singolo “Think About”/ Duetto con Malu Trevejo, star latina

Andrea Damante continua a collezionare successi musicali. La carriera da deejay dell’ex tronista di Uomini e Donne è ormai lanciatissima anche a livello internazionale. Damante, infatti, ha pubbicato oggi 6 luglio il nuovo singolo “Think about you”. Per la realizzazione del singolo, Andrea Damante ha collaborato con una vera star internazionale. Stiamo parlando di Malu Trevejo ed è un vero fenomeno musicale latino che in soli due anni ha collezionato 145 milioni di views su YouTube vantando su Instagram 7,8 milioni di follower. Il brano ha già conquistato i fans di Damante che, sui social, si stanno complimentando con il loro beniamino. “Avete tirato fuori una bomba. Complimenti a tutti e complimenti a te che continui con tenacia a coltivare i tuoi sogni. I risultati si stanno vedendo”, “Una vera bomba, aspettiamo il video e il balletto”, “Il pezzo spacca di brutto ed è già altissimo in classifica”, scrivono i fans.



ANDREA DAMANTE AL CENTRO DEL GOSSIP: CHI E’ LA NUOVA FIDANZATA?

Non solo musica nella vita di Andrea Damante che continua ad essere al centro del gossip. Dopo i rumors su un presunto flirt con Barbara Fumagalli, infatti, il deejay veronese, come scrive Blastingnews, sarebbe stato beccato anche in compagnia della modella Sara Croce che, nell’edizione 2019 di Ciao Darwin, ha ricoperto il ruolo di madre natura in una puntata. I due sarebbero stati visti insieme in consolle durante una serata de deejay che, recentemente, si è anche concesso una vacanza a Mykonos dove sarebbe stato visto più volte in compagnia di una ragazza mora, bellissima e piuttosto misteriosa il cui nome sarebbe Aurora. Ad oggi, comunque, non ci sono notizie certe sula vita sentimentale di Damante che, contrariamente all’ex fidanzata Giulia De Lellis, felice accanto ad Andrea Iannone, non ha ancora trovato la persona giusta.





