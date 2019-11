ANDREA DAMANTE, INSULTI A GIULIA DE LELLIS? / “Tro*a, baby-sitter di Iannone!”

Dopo la fine della loro storia d’amore Andrea Damante e Giulia De Lellis sono sempre più ai ferri corti. Nella notte del 2 novembre 2019, al termine di una serata l Pineta, famosa discoteca di Milano Marittima, l’ex tronista avrebbe infatti apostrofato la sua ex dandole della poco di buono. Come riportato da “Il Giornale”, Damante, che aveva evidentemente esagerato con i drink, all’uscita dal locale era stato visto in compagnia di un’altra ragazza, anche lei di nome Giulia, proprio come la De Lellis. Quando un’altra ragazza gli si è avvicinata per chiacchierare con lui, il deejay ha assicurato che con lei non c’era nulla ma ha risposto anche ad alcune domande riguardanti la sua ex, appunto Giulia De Lellis, in maniera alquanto scioccante. La ragazza ha infatti raccontato:”Mi ha detto testuali parole: lei è una grandissima tr**a, ma io lo sono ancora di più. Poi lei adesso è troppo impegnata a fare la babysitter di Iannone“.

ANDREA DAMANTE, INSULTI A GIULIA DE LELLIS?

Dichiarazioni shock, se confermate, quelle attribuite ad Andrea Damante. La ragazza che sostiene di aver chiacchierato con lui sabato scorso all’uscita dal “Pineta” di Milano Marittima ne ha aggiunto però delle altre molto importanti:”Poi mi ha detto che ci spera ma sa che sarà impossibile“. L’ex tronista, dunque, sarebbe ancora intimamente innamorato dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip ma ben consapevole che l’inconciliabilità di caratteri è preponderante anche sui rispettivi sentimenti. Secondo Damante, inoltre, la De Lellis sarebbe ben diversa da come si propone ai suoi followers sui social. Dopo questo sfogo, Damante sarebbe tornato al tavolo in compagnia di Giulia, l’altra, con cui in ogni caso ha promesso di non aver voluto fare nulla perché “lui ha la testa sulle spalle“. Sarà, ma in ogni caso ci sentiamo di dire che la liaison tra Damante e la De Lellis è destinata a proseguire…

