Andrea Damante presto papà?/ Ancora sospetti sul “pancino” di Elisa Visari…

Andrea Damante ed Elisa Visari presto genitori?

Andrea Damante ed Elisa Visari diventeranno presto genitori per la prima volta? Dopo i rumors delle scorse settimane sulla presunta crisi affrontata dalla coppia, negli scorsi giorni sono nate indiscrezioni sulla presunta gravidanza della bellissima Elisa con cui l’ex tronista di Uomini e donne fa coppia fissa ormai da tempo, dopo la fine della storia con Giulia De Lellis. Una coppia, quella di Damante e della Visari che non è mai stata molto social. Tuttavia, dalle poche foto che circolano sui social, i fan hanno notato un piccolo pancino sospetto sul fisico snello e asciutto della Visari.

Andrea Foriglio: "Nicole Santinelli e Carlo? Non mi piace il gossip"/ L'ex Uomini e Donne...

Dopo i rumors degli scorsi giorni, la Visari aveva replicato pubblicando tra le storie del proprio profilo Instagram un selfie in cui mostrava un ventre super piatto. Tuttavia, nel corso dello scorso weekend, una foto ha fatto nascere nuovamente i sospetti e i rumors su una presunta gravidanza della fidanzata di Damante.

Nicole Santinelli rompe il silenzio dopo l'addio a Carlo Mancini/ L'ex Uomini e Donne...

Andrea Damante e la foto del pancino sospetto di Elisa Visari

Ad alimentare i rumors sulla presunta gravidanza di Elisa Visari è una foto pubblicata sui social in cui la fidanzata di Andrea Damante indossa un abito stretto che mette in risalto le sue forme e che lascia intravedere un leggero pancino. Sembrerebbe, tuttavia, un’illusione ottica dettata dalla posizione in cui posa la Visari.

La foto, tuttavia, è diventata immediatamente virale e scatenato i commenti dei fan che hanno cominciato a fantasticare sull’argomento. Da parte di Damante e della Visari, per il momento, non è arrivato alcun commento.

Roberta Di Padua: "Io le persone le fiuto da lontano..."/ La bordata a Nicole Santinelli













© RIPRODUZIONE RISERVATA