Andrea Damante, rivelazione choc su Giulia De Lellis/ “L’ho tradita due volte e…”

Andrea Damante ammette il tradimento a Giulia, ma non era una volta sola

Andrea Damante, ora legato sentimentalmente a Elisa Visari, ha finalmente rotto il silenzio sul tradimento a Giulia De Lellis, di cui l’influencer aveva parlato nel suo libro. L’ex tronista di Uomini e Donne svela, a Pio e Amedeo, dei dettagli inediti sulla sua infedeltà e la reazione dell’influencer quando lo ha scoperto.

Elisa Visari, fidanzata Andrea Damante/ Crisi superata e annuncio d'amore: "Due anni insieme"

Andrea Damante, come riporta Biccy, dichiara: “Con Giulia mi sono fidanzato a Uomini e Donne sì. Se mi facevo le sue amiche? Oddio no, le amiche no. Come ha sgamato tutto? Eh vabbè, avevo lasciato WhatsApp collegato con il computer. Se mi scambiavo cose private con queste ragazze? No macché no questo no! Ora non mi ricordo cosa scrivevo in quei messaggi di preciso, è passato del tempo dai. Però a un certo punto Giulia mi ha spaccato tutta la casa è successo un casino ragazzi. Sì ha spaccato tutto ha sclerato di brutto. Se l’ho tradita solo una volta? Sì dai una volta è capitato. Ok dai no, diciamo che è capitato un paio di volte. Poi lei dopo queste cose ha scritto un libro. Però devo dire che non l’ho mai letto”.

Marracash, stoccata all'ex Elodie e Andrea Iannone?/ Spunta Giulia De Lellis e un video che scatena il gossip

Andrea Damante svela un segreto: “Sono stato con quattro donne contemporaneamente”

Andrea Damante, dopo aver vuotato il sacco sul tradimento a Giulia, svela a Pio e Amedeo un segreto sulle donne che ha avuto. L’ex gieffino, come riporta Biccy, svela: “Se dopo di me è stata con Andrea Iannone? Non lo so di preciso, a dire il vero non mi ricordo bene perché ci sono stati una serie di passaggi.”

E ancora: “Con quante donne sono stato insieme in contemporanea da single? Due o tre? No, più di due, ok erano quattro. Ragazzi è capitato, ma non è che… Il mio sogno in quel senso? No questo non si può dire in televisione”.

Giulia De Lellis, una brunette Marylin Monroe a Venezia 79/ Il look che divide il web

© RIPRODUZIONE RISERVATA