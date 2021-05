Andrea Damante/ Scherza sui capelli dell’amico Ignazio Moser: ‘vendetta’ all’Isola?

Tanti ospiti in studio questa sera, 31 maggio, per la semifinale dell’Isola dei Famosi 2021. Ilary Blasi ospita in studio anche Andrea Damante in qualità di opinionista ma soprattutto di grande amici di Ignazio Moser che si è già conquistato un posto in finale. La scorsa settimana, grazie al coraggio di rasarsi la folta e lunga chioma a zero, Ignazio è stato infatti premiato dal pubblico, conquistando molti punti. Chissà cosa avrà pensato di questo gesto Damante che questa sera, nel corso della diretta, avrà probabilmente modo di salutare Moser e di scambiare con lui due chiacchiere, magari anche sul nuovo taglio di capelli. D’altronde Andrea ci ha già scherzato su con delle stories postate su Instagram il giorno dopo la scorsa puntata dell’Isola, facendo credere ai suoi follower di essere pronto a rasarsi i capelli per essere solidale con l’amico. Alla fine ha però svelato che era tutto uno scherzo.

È un periodo molto felice per Andrea Damante. Il deejay è innamoratissimo della bella Elisa Visari ma sta anche raggiungendo tanti obiettivi dal punto di vista musicale. Poche settimane fa, con un post su Instagram, ha annunciato: “Momenti alti , momenti bassi , scelte giuste e scelte sbagliate, è successo tanto negli ultimi anni ma ho cercato sempre di darmi una direzione una strada un obbiettivo senza mai mollare un giorno…oggi sono felice di aver raggiunto un bel traguardo consapevole che c’è ancora tanta strada da fare…con piacere sono felice di annunciare di essere entrato a far parte della grande famiglia di @warnermusicitaly! Vi aspetto a giugno carichi a molla!”

