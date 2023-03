Andrea Damante, vacanza da single a Miami/ Dopo Elisa Visari, spunta...

Andrea Damante volta pagina dopo Elisa Visari?

Andrea Damante volta definitivamente pagina dopo la fine della storia con Elisa Visari? Tra il dj e la Visari, la storia sarebbe definitivamente chiusa anche se i due non hanno ancora commentato o rilasciato dichiarazioni ufficiali. La storia che i due hanno sempre vissuto con discrezioni mostrandosi poco sui social sarebbe definitivamente giunta al termine. Chiusa la relazione, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe così deciso di concedersi un viaggio a Miami dove si starebbe godendo il soggiorno nella città americana trascorrendo il tempo anche in compagnia di una ragazza.

A raccontare qualche dettaglio del primo viaggio da single di Andrea Damante è il settimanale Chi che, tuttavia, non svela l’identità della ragazza con cui sarebbe stato pizzicato.

Andrea Damante: nuovo amore dopo Elisa Visari?

Quella con Elisa Visari è stata una storia importante per Andrea Damante che in lei ha trovato nuovamente l’amore dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis. La storia, però, oggi, sarebbe giunta al termine e per voltare pagina, Damante sarebbe partito per Miami. All’orizzonte, però, non c’è ancora un nuovo amore per il dj che starebbe conducendo una vita da single.

“Nessun ritorno di fiamma: Andrea Damante, dopo la rottura con la fidanzata storica con Elisa Visari, fa la vita da single. L’ex tronista è volato a Miami e pare sia stato visto in dolce compagnia in una serata al Factory Town. Elisa, invece, da Milano, ha trovato un momentaneo rifugio a Roma, dove vive la sua famiglia”, si legge nella rubrica Chicche di gossip del settimanale Chi in edicola dal 29 marzo.

