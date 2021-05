Andrea Damante “Voglio un figlio con Elisa Visari”/ “Giulia De Lellis? Giusto che…”

Andrea Damante è l’ospite del nuovo appuntamento con Il Punto Z, show condotto da Tommaso Zorzi, in onda questa sera alle 20.45 su Mediaset Play. Durante la lunga chiacchierata con l’ex gieffino, il deejay ha parlato non solo della sua attuale fidanzata Elisa Visari ma anche della sua ben nota ex Giulia De Lellis. Partendo dalla prima, Andrea ha confermato di essere molto innamorato: “Non mi aspettavo d’incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato. – e ha così precisato che – La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta.” Andrea anzi sogna “una famiglia con Elisa Visari ed io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora ma faremo le cose perbene. E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo!”

Andrea Damante: “Giulia De Lellis? Abbiamo deciso che il cagnolino rimane a lei”

Andrea Damante, nel corso della chiacchierata con Tommaso Zorzi, ha poi parlato della sua ex Giulia De Lellis. In particolare ha chiarito la questione del loro cagnolino: “Io e Giulia abbiamo deciso che il cane che avevamo in comune, Tommy, non poteva più vivere in condivisione. Non sarebbe stato salutare. Era un regalo per Giulia ed è giusto che rimanga a lei. Insieme abbiamo deciso la soluzione migliore per lui”. Infine, il deejay ha parlato di televisione, svelando che: “Lo scorso anno mi avevano proposto di entrare al Gfvip con Ignazio Moser. Abbiamo detto no ma sarebbe stato carino. Oggi la mia vita oltre a Elisa è la musica”.

