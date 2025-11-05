Tutto sulla vita privata di Andrea De Adamich, morto a 84 anni: chi è la moglie Sofia Spanou e chi sono i tre figli.

Andrea De Adamich è stato un pilota di Formula 1 e, dopo l’addio alle gare, con la sua voce, ha continuato a raccontare le avventure e le emozioni dello sport a cui ha dedicato tutta la vita. Il suo nome è conosciutissimo dagli appassionati di Formula 1 che oggi, mercoledì 5 novembre 2025, piangono la sua scomparsa. Andrea De Adamich, infatti, è scomparso a 84 anni dopo aver dedicato un’intera vita alla Formula 1 ma anche alle auto in generale essendo stato un collezionista di auto e di moto.

La sua carriera, come per tutti i piloti, cominciò da giovanissimo quando da Trieste decise di alimentare la sua passione per le auto e le gare ottenendo il permesso per gareggiare dai genitori. Dopo il consenso della madre, diede il via alla sua carriera senza dimenticare la vita privata che, tuttavia, ha sempre protetto da ogni indiscrezione.

La vita privata di Andrea De Adamich

Della vita privata di Andrea De Adamich ci sono davvero poche informazioni. Nonostante abbia dedicato un’intera vita alla Formula 1 avendo sempre un ruolo di rilievo, è sempre riuscito a proteggere la propria privacy. Nonostante tutti, tuttavia, si sa che è diventato padre di tre figli di cui due, Gordon e Cora, come riporta il portale “Motor Emotion” hanno scelto di seguire la strada del padre intraprendendo la carriera di piloti.

L’ultimo capitolo sentimentale di Andrea De Adamich, inoltre, risale al 2010 quando ha sposato, con rito civile, Sofia Spanou. Una vita privata e professionale ricca quella dell’ex pilota che oggi sta ricevendo l’ultimo saluto di chi lo ha conosciuto come pilota prima e telecronista poi.

