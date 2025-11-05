E' morto in queste ore Andrea De Adamich, 84enne ex pilota nonché storica voce della Formula 1 per Mediaset e conduttore di Grand Prix

Lutto nel mondo della televisione e del motorsport: è morto Andrea De Adamich. Aveva 84 anni ed è stato per diverso tempo la voce della Formula 1 di casa Mediaset. Con il suo programma in onda la domenica, Grand Prix, ha appassionato milioni di telespettatori, forte anche della sua esperienza proprio nel mondo delle quattro ruote. Triestino, nato nel 1941, come ricorda La Gazzetta dello Sport attraverso il suo sito ufficiale, si approcciò per la prima volta alle corse automobilistiche negli anni ’60, dimostrando di essere uno dei migliori piloti in circolazione, con la vittoria del campionato di Formula 3 nel 1965.

GIORGIO FORATTINI/ Da Spadolini a Goria, quegli “editoriali” in pochi tratti. E senza cattiveria

Fu l’inizio dell’ascesa, visto che l’Alfa Romeo lo notò e decise di metterlo sotto contratto, ingaggiandolo per partecipare al campionato Europeo Turismo, che lui vinse per due anni consecutivi, nel 1966 e l’anno seguente, nel 1967. Trionfò alla guida di un’auto mitica per il marchio del Biscione, la splendida Giulia GTA, quel nome al femminile che verrà poi rispolverato diversi anni dopo da Marchionne con la berlina ancora oggi in vendita. Nel 1968 arrivò quindi il grande sbarco nel circus, in Formula 1, in un periodo in cui i nostri conterranei erano ancora presi in considerazione dalle varie scuderie.

Giorgio Forattini è morto/ Chi era: il "Re della satira" che disegnò la Seconda Repubblica

ANDREA DE ADAMICH E’ MORTO, L’IMPEGNO IN FORMULA 1 POI LO SBARCO IN TV

Riuscì quindi a sedersi sul seggiolino più ambito di tutti, quello della Ferrari, ma corse anche con McLaren, Brabham, March e Surtees, regalandosi grandi soddisfazioni personali. Non riuscì mai a vincere né a registrare grandi performance, ma restò uno dei piloti più desiderati in quegli anni nella top class.

Nel contempo alternò l’impegno della Formula 1 al Mondiale Prototipi, vincendo con Alfa Romeo a Brands Hatch e Watkins Glen, ma anche in Formula 2, al volante di una Ferrari Dino. Dopo aver chiuso la sua carriera da pilota, divenne – come detto sopra – un volto noto del piccolo schermo, curando il programma Grand Prix e facendo anche la telecronaca della Formula 1, quando era ancora trasmessa da Italia 1.

Dick Cheney è morto: era malato da tempo/ Chi era: ex vicepresidente USA, fautore della guerra in Iraq