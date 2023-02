Andrea De Donà, chi è il padre di Giaele De Donà/ Nuovo incontro al GF Vip e…

Andrea De Donà, chi è il padre di Giaele De Donà

Andrea De Donà, il padre di Giaele De Donà, torna al Grande Fratello Vip 2022 per fare una nuova sorpresa alla figlia e rassicurarla dopo la lettera che ha ricevuto dal marito Bradford Beck e che l’ha mandata letteralmente in crisi. Del padre di Giaele non si hanno molte informazioni. Non si sa, infatti, che lavoro faccia. Giaele, tuttavia, più volte ha sottolineato di avere un rapporto davvero unico e speciale con il padre che considera l’uomo più importante della sua vita.

Andrea De Donà era entrato nella casa di Cinecittà lo scorso novembre per incontrarla e darle alcuni consigli su come affrontare il reality. In quel periodo, Giaele era molto vicina ad Antonino Spinalbese e l’incontro con il padre le aveva fatto capire di volere con l’ex di Belen solo un’amicizia. “Sono felice di vederti e sono venuto fino a qui per te. Io sono venuto anche perché ho un po’ di preoccupazione per le tue debolezze. La tua vita è all’esterno, la tua famiglia da costruire“, le aveva detto.

Il rapporto tra Giaele De Donà e il padre Andrea

La lettera ricevuta dal marito ha portato Giaele De Donà a lasciarsi andare ad un amaro sfogo non nascondendo di essere profondamente in crisi. Solo il padre, dunque, potrà risollevarle il morale come ha spiegato lei stessa raccontando i dettagli del rapporto speciale che ha con il genitore.

“Io e mio padre siamo legatissimi. Non saprei come descriverti mio padre, lui viene prima di mio marito, mia mamma, non so nemmeno come descrivertelo.Amo mio padre più di me stessa, è tutto per me… è un amore che non ho mai provato nella mia vita. Non hai idea di quanto lo ami… vorrei sentirlo. Io tante volte mi siedo e cerco di pensare alla sua voce, come se mi stesse parlando adesso”, aveva raccontato nei mesi scorsi. Come reagirà questa sera ritrovandosi nuovamente davanti papà Andrea?

