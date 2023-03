Andrea De Donà, chi il padre di Giaele/ “Per me è tutto, lo amo più di me stessa”

Giaele De Donà, concorrente del Grande Fratello VIP, ha un rapporto speciale con tutta la famiglia. La scorsa puntata, la modella ha ricevuto una sorpresa con un video con i migliori momenti con la mamma, che da tempo è malata. Spesso però la concorrente ha parlato anche del rapporto con il padre e della nostalgia che prova nei suoi confronti. Parlando con Wilma, nella Casa, aveva raccontato: “Non hai idea di cosa darei per parlare con mio padre per 10 minuti. Non ho mai passato così tanto tempo della mia vita senza parlargli. Io non saprei descriverti il nostro rapporto, per me mio padre è tutto”.

La concorrente aveva poi proseguito facendo una vera e propria dichiarazione al papà: “Lo amo più di me stessa. È un amore che non ho mai provato nella mai vita. Io tante volte mi siedo e cerco di pensare alla sua voce”. La modella aveva poi confessato di pensare che il papà sarebbe arrivato al Grande Fratello VIP ad organizzare una sorpresa per lei prima degli altri: “Per me viene prima di mio marito, di mia mamma e di tutti quanti. È tutto per me”.

Giaele De Donà, il rapporto speciale con il papà

Il padre, Andrea De Donà, ha fatto una sorpresa alla figlia Giaele nel corso di una puntata di ottobre del Grande Fratello VIP. Davanti alle telecamere, il papà aveva dichiarato: “Ho dovuto venire io fin qua a trovarti, sono felice di vederti, stai tranquilla. Sai che ci sono sempre stato per te, ti ho fatto da papà e da mammo. Io sono venuto anche perché ho un po’ di preoccupazione per le tue debolezze, anche per la tua vita reale che c’è fuori e che ti aspetta, la tua famiglia da costruire, da sviluppare”.

Nella puntata del 20 marzo, Giaele De Donà ha potuto riabbracciare la famiglia. La nonna ha raccontato: “Giaele l’ho vista nascere, l’ho cresciuta”, con la concorrente a confermare: “È stata la mia seconda mamma, quando non poteva per motivi di salute”. Presente anche la mamma, Tatiana: “Ti voglio benissimo, sei stupenda. Son venuta per questo, sei grande, l’ho vista qui fuori la premiazione. Sei uno spettacolo, ho pianto tantissimo. Adesso hai ripreso tutto alla grande e siamo tutti molto felici”.

