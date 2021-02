Andrea De Santis e Giulia Orazi stanno insieme?/ Lui si dichiara, lei…

Nella villa de La pupa e il secchione e viceversa 2021 nascono le prima simpatie. Se il sentimento che lega la la pupa Stephanie al secchione Guidi cresce sempre di più, anche tra un secchione e una secchiona potrebbe nascere una vera e propria storia d’amore. Andrea De Santis ha ammesso di provare un’attrazione nei confronti della secchiona Orazi a cui ha deciso di scrivere una lettera consapevole di avere di fronte una persona molto timida. Nella scorsa puntata, Andrea De Santis ha scoperto le carte ammettendo i propri sentimenti davanti alle telecamere de La pupa e il secchione 2021 che torna in onda questa sera con la terza puntata.

“Giulia mi piace quella persona perché è tranquilla, serena, ha un bel sorriso… Io provo un sentimento per lei perché è una persona vera, sincera, timida, molto emotiva… mi piacciono questi tipi di persona”, ha ammesso De Santis. Cosa accadrà questa sera tra i due?

ANDREA DE SANTIS E GIULIA ORAZI FIDANZATI? LA REAZIONE DI LEI ALLA LETTERA

Dopo essersi confidato con il pupo Matteo che ha notato l’interesse di Andrea nei confronti della sua secchiona, De Santis ha deciso di svelare i propri sentimenti anche a Giulia Orazi consegnandole una lettera durante il bagno di cultura della seconda puntata. Come avrà reagito Giulia di fronte alla dichiarazione d’amore di De Santis? Avrà messo da parte la propria timidezza concedendo una possibilità ad Andrea che vorrebbe sfruttare la convivenza nella villa de La pupa e il secchione 2021 per conoscerla meglio? Il feeling tra De Santis e Giulia Orazi non è passato inosservato nè al pupo Matteo nè alla pupa Jessica. Saranno loro ad aiutare De Santis a conquistare il cuore di Giulia Orazi? Lo scopriremo questa sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA