Andrea De Santis, serenata d’amore a Giulia Orazi/ A La Pupa e il secchione…

Andrea De Santis non molla la prese su Giulia Orazi e, nel corso della quarta puntata de La pupa e il secchione e viceversa 2021 in onda questa sera, su Italia 1, il secchione continuerà a corteggiare la secchiona Giulia Orazi che, nonostante la timidezza e i timori iniziali, nella scorsa puntata, ha ammesso di provare un interesse nei confronti di De Santis e di volerlo conoscere più a fondo. “Mi piace, vorrei approfondire la conoscenza ma davanti alle telecamere non mi va di fare una love story”, ha raccontato la Orazi al suo pupo Gianluca. De Santis, così, continua a lanciare segnali importanti per dimostrarle di essere realmente interessato e, dopo averle scritto una lettera d’amore, questa sera, sorprenderà la timida Giulia Orazi con una vera e propria serenata d’amore.

ANDREA DE SANTIS CORTEGGIA GIULIA ORAZI CON UNA SERENATA

Andrea De Santis sorprenderà Giulia Orazi cantando un brano scritto personalmente. “E’ la prima volta che canto una canzone che ho scritto ad una persona a cui è dedicata”, spiega De Santis che, poi, sorprende la secchiona Orazi dedicandole i versi. De Santis suona la chitarra e strappa un sorrido a Giulia dedicandole dolci e sinceri versi dettati dal cuore e dall’interesse che prova nei suoi confronti. A sostenere la posizione di De Santis è Vladimir Luxuria, ospite della serata. La serenata, dunque, farà breccia nel cuore di Orazi? La secchiona Giulia si lascerà andare accettando apertamente il corteggiamento del secchione De Santis? Dopo la storia tra Stephanie e Guidi, nella villa dell’edizione 2021 de La pupa e il secchione, nascerà l’amore tra due secchioni? Il pubblico tifa per De Santis e spera che Orazi si lasci adare definitivamente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA