Andrea Della Cioppa è la scelta di Veronica Rimondi?/ Uomini e Donne: “Prematuro…”

Andrea Della Cioppa è la scelta di Veronica Rimondi a Uomini e Donne?

Andrea Della Cioppa, nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, l’ultima della stagione, scoprirà se è la scelta di Veronica Rimondi. La tronista, infatti, dopo quella di Luca Salatino, sarà la protagonista dell’ultima scelta della stagione. Il suo percorso, iniziato molto dopo rispetto a quello di Luca Salatino, si concluderà con la scelta tra Andrea e Matteo, i due ragazzi che, pur essendo molto diversi, sono riusciti a conquistarla. Rispetto a Matteo, tuttavia, il percorso di Andrea è stato più faticoso. Per farsi notare da Veronica è spesso intervenuto durante i vari momenti in studio e, con le sue critiche rivolte a Matteo, inizialmente, si è anche scontrato con Tina Cipollari.

Con il tempo, tuttavia, Veronica ha cominciato ad apprezzare la sua schiettezza e sincerità portandolo in esterna per conoscerlo. Esterna dopo esterna, nonostante i vari battibecchi, tra i due è nato un feeling che ha portato la tronista a baciarlo. Anche dopo il bacio, però, non sono mancati i momenti complicati a causa del carattere forte e determinato di entrambi.

Andrea Della Cioppa, l’ultimo messaggio per Veronica Rimondi prima della scelta

Nonostante la partenza più difficile del previsto, Andrea Della Cioppa sarà la scelta di Veronica Rimondi? Prima del momento fatidico, il corteggiatore ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne in cui ha ribadito il proprio interesse per la tronista. Tuttavia, Andrea ha sottolineato che, pur essendo molto interessato a lei, non può ancora parlare d’amore. “Mi ha colpito la sua bellezza semplice, naturale, che poi è quello che cerco da sempre in una ragazza. A primo impatto mi è subito piaciuta molto e mi è rimasta dentro, devo essere sincero. […] l’essere diretto è una mia caratteristica lampante e mi rendo conto che a volte sono anche troppo diretto. È una peculiarità che, a volte, mi ha creato problemi e lo ha fatto principalmente sul lavoro, nelle relazioni e con alcune amicizie“, ha detto il corteggiatore.

Infine, ha scelto di giocare a carte scoperte confessando i suoi sentimenti per Veronica: “Per lei provo un fortissimo interesse, mi piace davvero tanto. Ovviamente, parlare di amore è prematuro ma devo dire che mi vedo a stare con lei fuori“, ha concluso.











