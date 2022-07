Andrea Della Cioppa, Uomini e Donne/ “Veronica? Ho capito perché ha scelto Matteo…”

Andrea Della Cioppa, Uomini e Donne: nessun rancore nei confronti di Veronica

Andrea Della Cioppa ha ormai archiviato senza rancori l’avventura a Uomini e Donne e la bella esperienza al fianco di Veronica Rimondi. L’ex tronista lo ha tenuto in gioco fino alla fine, ma poi la scelta è ricaduto su Matteo. Una scenario che Andrea aveva captato con grande onestà e lungimiranza. Ad un certo punto, infatti, il concorrente si era reso conto di non avere molte chances di competere con Matteo, semplicemente perché a Veronica piaceva tantissimo. A proposito della ragazza, in una bella intervista al magazine Mio, il ragazzo ha ammesso di aver provato sensazioni stupende a Uomini e Donne, anche se alla fine non è andata come avrebbe voluto.

Andrea Della Cioppa: “Veronica? Ho capito perché ha scelto Matteo…”

Come dicevamo Andrea non è rimasto affatto stupito della scelta di Veronica, ma è felice di averci provato fino alla fine. “Mi piaceva, ma certo non ne ero innamorato”, precisa Della Cioppa nell’intervista. Ad ogni modo il corteggiatore si è fatto un’idea molto chiara sulla vicenda: “Veronica ha scelto Matteo semplicemente perché gli piaceva di più”, ha affermato. Sul rapporto con l’opinionista Tina Cipollari: “Mi è sempre stata simpatica, è una persona molto intelligente. Credo che nel mio essere sempre diretto e onesto abbia rivisto un po’ sé stessa”, ha commento Andrea, che ad oggi – ricordiamo – è ancora single.

