LA CONDANNA (INATTESA) PER IL SOTTOSEGRETARIO ANDREA DELMASTRO: “NON MI DIMETTO, È UNA SENTENZA POLITICA”

Prima la richiesta di assoluzione da parte dell’accusa, poi la condanna a 8 mesi e lo scontro politico-giudiziario che si infiamma (ulteriormente): le ultime 24 ore per Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario in carica al Ministero della Giustizia, sono state particolarmente convulse, con l’esponente FdI che pur pressato dalle opposizioni ha annunciato di no volersi dimettere in quanto la sentenza in primo grado del Tribunale di Roma è considerata «pienamente politica». Partiamo dal fondo per capire cosa sia successo e perché il “caso Delmastro” rischia di allargare ulteriormente la frattura esistente tra la maggioranza e parte della magistratura.

Sondaggi politici 2025, la media/ Cdx sopra 48% con FdI, allarme rosso Pd sotto 23%: campo largo diviso e ko

In primo luogo, il sottosegretario Delmastro viene condannato a 8 mesi di reclusione (con pensa sospesa) in relazione al “caso Cospito”, con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio: dopo un’ora di camera di consiglio, il verdetto dei giudici colpisce dopo che sia in sede di indagini preliminari, sia poi nella requisitoria in Aula, l’accusa aveva chiesto la piena archiviazione per il politico di Fratelli d’Italia. Secondo i pm addirittura non si sarebbe neanche dovuti andare a processo per quanto Delmastro non avesse commesso sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito. «È una sentenza politica!», tuona sui social lo stesso sottosegretario del Ministro Nordio, annunciando di non volersi dimettere per alcun motivo. Dopo una triplice richiesta di assoluzione dell’accusa, la condanna del Tribunale di Roma per Delmastro «si fonda sul nulla», con il sospetto che tale tipo di sentenza possa essere “condizionata” dalla riforma della giustizia che il Governo sta portando avanti in materia di separazione delle carriere. Secondo Delmastro, i giudici responsabili della sentenza di condanna avrebbero «sbagliato indirizzo», con attacco al Pd e a chi contesta il carcere duro per i maiosi: «io non ho tradito, gli italiani lo sanno».

SCUOLA/ Dalla valutazione alla bocciatura col 5, è il modo giusto di fare le riforme?

PERCHÈ È STATO CONDANNATO E DA DOVE NASCE IL “CASO DELMASTRO”

Ma per capire da dove nasce il caso Delmastro occorre fare un passo indietro fino al 2023 addirittura, quando le condizioni di salute e le richieste di abolire il 41bis per l’anarchico Alfredo Cospito erano un caso pienamente nazionale. Accade che in un intervento alla Camera del 30 gennaio 2023 l’onorevole Giovanni Donzelli, tra i massimi esponenti di Fratelli d’Italia, attacca duramente il Partito Democratico sul caso Cospito, rivelando di presunti rapporti tra il detenuto al 41bis e alcuni boss mafiosi in carcere. Quelle notizie, spiegò Donzelli, gli vennero fornite dall’allora coinquilino, nonché sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove: intervenne poi il Ministro Nordio in aula rispondendo alla richiesta delle opposizioni che chiedevano le dimissioni tanto di Donzelli quanto di Delmastro, escludendo tale opzioni.

TASSE & POLITICA/ Leo e la svolta sul fisco "promossa" dai numeri

Su esposto presentato dal segretario di Europa Verde Angelo Bonelli, la Procura di Roma aprì un’indagine durata mesi e che si è chiusa di fatto con la sentenza di primo grado nella giornata di ieri: gli stessi pm chiesero l’archiviazione al Gip, e poi in Aula la piena assoluzione. I giudici devono aver invece ritenuto effettiva rivelazione di segreto d’ufficio da parte del sottosegretario alla Giustizia: Donzelli alla Camera aveva definito Cospito un anarchico «influncer» che si stava approfittando della maia «per far cedere lo Stato sul 41bis», cosa che poi alla fine non avvenne in quanto Governo e Procure respinsero al mittente le richieste di abolizione del cosiddetto “carcere duro”. Il caso politico si originò per la convenienza delle rivelazioni di Delmastro, responsabile della delega al DAP: si difesa spiegando che quelle informazioni erano parte di una relazione degli agenti penitenziari, senza alcuna segretezza e senza essere documenti classificati. In un dialogo con la Premier Meloni – che nei giorni caldi del “caso Delmastro-Donzelli” volle parlare con i diretti interessati – il sottosegretario confermò che non vi erano informazioni segrete rivelate a Donzelli, con però il Ministro della Giustizia che definì comunque «sensibili» tale informazioni, con verifica preventiva che andava apposta prima della rivelazione.

SCONTRO MELONI-SCHLEIN SU DELMASTRO, NUOVA BENZINA SUL FUOCO DEL CAOS GIUSTIZIA

Il caso giudiziario si lega dunque a doppio filo con la politica, sia per come è nato con lo scontro FdI-Pd in Parlamento, e sia ora con le richieste di dimissioni giunte da tutte le opposizioni dopo la condanna di primo grado per Andrea Delmastro: al netto del garantismo che dovrebbe consigliare a tutti l’attesa dell’eventuale terzo grado di giudizio, è inevitabile che il caso politico si infranga in un periodo già piuttosto teso tra Governo Meloni e magistratura, tra caso Almasri e vicende legate all’immigrazione (vedi i centri in Albania, per esempio).

Secondo la segretaria del Pd Elly Schlein, la Presidente del Consiglio dovrebbe convincere Delmastro a dimettersi dal suo ruolo, rispondendo alle accuse lanciate dall’esponente FdI Galeazzo Bignami, che aveva ribadito come in Italia «toccare il Pd» porti per alcuni magistrati «ad essere puniti». Per Fratoianni e Bonelli il sottosegretario deve dimettersi all’istante, mentre per il leader di Italia Viva Matteo Renzi permane il senso garantista sul fronte giudiziario, mentre a livello politico «Delmastro era e e resta incapace di fare il Sottosegretario alla Giustizia».

Nella serata di ieri interviene sul caso Delmastro direttamente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dicendosi del tutto sconvolta dalla condanna partorita dal Tribunale di Roma (lo stesso che indaga su Meloni, Nordio, Piantedosi e Mantovano per il caso Almasri, ndr): la Premier mette in fila i fatti, specie la richiesta di assoluzione fatta dal pm dell’accusa. Il sospetto avanzato alla fine è però tonante: «Mi chiedo se il giudizio sia realmente basato sul merito della questione». Rispondendo indirettamente a Schlein e il resto delle opposizioni, Meloni conferma la piena fiducia per Delmastro, il quale per l’appunto «rimane al suo posto».