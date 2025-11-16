Andrea Delogu a Ballando con le stelle 2025: "Non parlerò più della morte di mio fratello Evan, voglio tornare a sorridere"
Ballando con le stelle 2025, Andrea Delogu: “Mio fratello Eva è una parte di me, non parlerò più del lutto”
Andrea Delogu è tornata a Ballando con le stelle 2025 dopo due settimane di stop nella puntata di ieri sera, sabato 15 novembre 2025. L’addio allo show del sabato sera di Rai1 è avvenuto in seguito ad un drammatico lutto, la morte del fratello Evan Oscar a soli 18 anni a causa di un drammatico incidente. Nella breve clip introduttiva Andrea ha ripercorso questo drammatico periodo a cominciare da quando è arrivata la terribile notizia: “Io ho avuto la notizia da una telefonata da parte di mio papà che lo ringrazierò per sempre perché ha usato le parole giuste per evitarmi uno choc.”
Andrea Delogu a Ballando con le stelle 2025 ha poi spiegato chi era il fratello Evan Oscar: “Mio fratello era proprio figo…le cose stavano cambiando per lui la sua vita sarebbe dovuta continuare con me una volta finito il liceo. Non c’è molto da aggiungere lui è proprio un pezzo di me. Lo era prima e lo è adesso.” Infine Andrea senza riuscire a trattenere le lacrime ha confessato: “Questa è l’ultima volta che parlo di mio fratello davanti ad una telecamera ed è l’ultima volta che parlo di quello che è successo perché non c’è niente da dire.”
Andrea Delogu svela: “Ecco perché sono tornata a Ballando con le stelle 2025”
È pronta a tornare alla vita Andrea Delogu e per farlo ha scelto di ritornare nella pista di Ballando con le stelle 2025: “È successo e chi non l’ha provato spero non lo provi mai davvero ma può immaginarlo, chi lo ha provato lo sa. La mia vita è finita, è un mondo che è crollato e un altro che sto ricostruendo in un altro modo. Darei di tutto per tornare indietro ma ormai siamo qua. Io sono tornata a lavorare perché quando sto a casa è ingestibile invece qua non penso, studiamo il ballo che dobbiamo fare, la coreografia e la mia testa è piena di altro. Se c’è qualcuno che non comprende lo capisco ma non so che altro dire. Io sono contenta della scelta fatta e voglio anche tornare a sorridere. Dopodiché questa cosa rimane mia, basta.”