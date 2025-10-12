Andrea Delogu parla a cuore aperto della fine con l'ex fidanzato Luigi Bruno a Ballando con le Stelle: “Sto male, ma ne è valsa la pena...”

Andrea Delogu a cuore aperto dopo la fine della storia con Luigi Bruno: “Finita senza possibilità di ritorno”

Andrea Delogu si racconta a Ballando con le Stelle 2025, affrontando per la prima volta la rottura con l’ex fidanzato Luigi Bruno. Una relazione ormai chiusa, che ha fatto discutere il mondo del gossip, per via di una differenza di età molto importante. “La nostra è stata una storia segreta a lungo, oggi è finita e non c’è possibilità di ritorno. Agli inizi ero frenata proprio per la differenza di età, pensavo che sedici anni fossero troppi. Poi però mi sono detta ma perché?”, il racconto della showgirl.

Così Andrea Delogu si è buttata a capofitto nel nuovo amore, vivendo una storia intensa e appassionante fino alla rottura dolorosa. “Oggi sto sicuramente male, sono incasinata però sono incasinata sapendo che ne è valsa la pena. E’ stata una delle storie più importanti della mia vita, da cui ho imparato molto…”, spiega la concorrente di Ballando con le Stelle.

Andrea Delogu confida di non aver apprezzato le battute che le sono state rivolte dopo l’assegnazione con Nikita a Ballando con le Stelle. Anche lui, decisamente più giovane di lei, le è stato avvicinato solo per una questione anagrafica.

“Molte persone esterne hanno fatto delle battute su Nikita, il mio approccio così è stato influenzato, è stato più freddo e complicato, ma non per lui che è fantastico, ma perché non volevo porgere il fianco, Ma ad un certo punto ho pensato di fregarmene. E ho detto ‘io ballo'”.

