Andrea Delogu a Pierluigi Diaco “sei un volto Rai molto amato”/ Video, ironia social

Pierluigi Diaco ha dovuto sospendere la messa in onda di “Io e te”, il programma del pomeriggio di Raiuno per via di un caso di Coronavirus all’interno del suo staff di lavoro. L’azienda di Viale Mazzini ha così momentaneamente chiuso il programma nonostante il grande successo riscosso dal conduttore che divide il pubblico. Sui social, infatti, Diaco non è molto amato, anzi è sempre maggiore il dissenso verso il conduttore confermato in queste ore anche da un breve video diventato virale. Durante l’ultima puntata de La vita in diretta Estate, Andrea Delogu rivolgendosi al collega gli ha augurato di risolvere quanto prima questa situazione scoppiata all’interno del programma “La vita in diretta” precisando: “tu sei un volto Rai molto amato, quindi se capita che questa settimana per controlli e sicurezza tu non possa andare in onda, sicuramente ti rivedremo in Rai con un tuo programma. Rassicuraci a riguardo”. La replica di Diaco però è arrivata come una doccia fredda: ” ti ringrazio ma non sono io a poterlo dire, deve essere un direttore di rete a decidere”. Al momento, infatti, la sola certezza è che il programma “Io e te” è sospeso per santificazione degli studi e per controllo tamponi a tutto il team di autori e professionisti. Il futuro di Diaco è ancora tutto da decidere, ma intanto sui social il pubblico si è sbizzarrito.

Andrea Delogu: “Pierluigi Diaco sei molto amato”: la reazione dei social

La reazione dei social alla frase di Andrea Delogu detta a Pierluigi Diaco “sei un volto Rai molto amato” è stata davvero enorme. In tantissimi, infatti, hanno replicato alle parole della conduttrice scrivendo di tutto di più. “Andrea Delogu, in Rai non ti costringeranno a togliere i tatuaggi, ma a distorcere la realtà si” scrive un utente, mentre un altro senza girarci troppo interno ipotizza “secondo me hanno trovato il modo di toglierselo dai cogli*ni con la scusa delle positività, ma come si fa a dare una trasmissione ad uno di così epidermica poca simpatia, mi è capitato per distrazione di vedere l’apertura della trasmissione una pena infinita, subito zapping”. Ma non finisce qui, visto che il parere del popolo dei social è quasi tutto contro il conduttore Rai con commenti del tipo “il personaggio di Diaco, una persona stucchevole. Non sono d’accordo sullo stop del programma, ormai mancava solo una settimana. E la cerimonia alla vita in diretta per me conferma la veridicità del caso di covid” e infine c’è anche chi non ha alcuna voglia di rivederlo in video “,a poi perché dobbiamo essere rassicurati da lui che tornerà… invece deve rassicurarci che non tornerà”.

TU SEI UN VOLTO RAI MOLTO AMATO ✈️ pic.twitter.com/556TURHKAt — Trash Italiano (@trash_italiano) August 31, 2020





