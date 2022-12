Andrea Delogu “Ballando con le stelle? Ha ragione Selvaggia”/ L’attacco al programma

Alessandro Delogu: commenta la finale di Ballando con le stelle 2022

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno vinto Ballando con le stelle 2022. Una vittoria molto discussa: a partire dal ripescaggio, dai voti di giuria e tecnici, ai like sospetti sui social per Alessandro Egger. Anche Alessandro Delogu, grande amica di Ema Stokholma, ha commentato il risultato finale di Ballando con le stelle. La speaker radiofonica e Angelo Madonia sono arrivati terzi, dietro ad Alessandro Egger e Tove Villför e a Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Anche se sulla pista da ballo Ema ha trovato l’amore con Angelo, secondo l’amica Andrea Delogu la speaker meritava di vincere: “Luisella Costamagna vincerà? Spero di no, perché Selvaggia ha ragione! Dite che ha già vinto trovando l’amore? Sticavoli noi vogliamo la vittoria!”, ha scritto su Twitter durante la serata di venerdì scorso.

Alessandro Delogu: “Rivedrei i voti dal web e un po’ di regolamento”

Andrea Delogu ha anche commentato con ironia la questione dei bot (software automatizzati che se attivati permettono di creare profili e ricevere un numero specifico di like e di follower): “Siate spietati! Votate anche da profili fake (ah no, scusate, quello lo ha già fatto un altro concorrente) Mette like e che vinca la coppia migliore e magari più onesta”. E ha aggiunto: “Che poi, per un momento di serietà, si gioca, ci si diverte, è un’esperienza bellissima anche da sostenitrice, ma essere disonesti qui non ha proprio senso. È una mancanza di rispetto verso tutti”. Subito dopo la vittoria di Luisella Costamagna, la Delogu ha scritto: “Ci tenevo più io alla sua vittoria che lei. Ema Stokholma era felice anche solo di partecipare. Ma posso dire che sono basita. Rivedrei i voti dal web e un po’ di regolamento. E ora”.

Ci tenevo più io alla sua vittoria che lei. Ema era felice anche solo di partecipare. Ma posso dire che sono basita. Rivedrei i voti dal web e un po’ di regolamento. E ora सबसे अच्छा आदमी जीत सकता है#BallandoConLeStelle — Andrea Delogu (@andreadelogu) December 23, 2022

