Andrea Delogu è la prima semifinalista di Ballando con le stelle 2025 e ottiene grandi elogi dalla giuria oltre al primo punteggio pieno

Il primo punteggio pieno di Ballando con le stelle 2025 è andato ad Andrea Delogu. La concorrente ha infatti conquistato ben 50 punti durante la puntata andata in onda il 29 novembre su Rai 1, un pieno di 10 che dimostrano quanto la giuria sia stata colpita dalla nuova performance portata in scena con il maestro Nikita Perotti. Per questa settimana, Andrea ha voluto fare un tuffo nel passato realizzando un sogno: quello di essere, per una sera, Baby, la protagonista di Dirty Dancing.

Ed è proprio un mix delle celebri coreografie del film che la coppia ha portato in pista a Ballando, con tanto di iconica presa dell’angelo riuscitissima. “Pazzesca, brava davvero! – ha detto Carolyn Smith a Delogu – Era tutto come nel film, poi quando hai fatto quel salto, che è difficile, pochi hanno il coraggio di farlo e per di più è anche pericoloso. Il tempo era giusto così come l’atteggiamento.”

Andrea Delogu è la prima semifinalista di Ballando con le stelle 2025

Complimenti anche da Selvaggia Lucarelli, che ha sottolineato la forza di Andrea Delogu, che è tornata a Ballando dopo un grave lutto: “Sei riuscita a tornare qui con un’apparente leggerezza, freschezza, gioia che sei riuscita a trasmettere a tutti noi, e io non pensavo tu ne fossi capace. La leggerezza non va però scambiata con semplicità dei passi che avete esibito. Bravi davvero”, ha ammesso la giurata. A concludere è stato Mariotto, definendo Andrea Delogu “l’angelo di Ballando con le stelle”. Sono proprio Andrea Delogu e Nikita Perotti i primi concorrenti a finire dritti in semifinale.