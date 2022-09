Andrea Delogu cacciata dal ristorante perché in tuta/ “Nel 2022 ancora dress code?”

Andrea Delogu è stata cacciata da un ristorante perché si è presentata in tuta. Il piccolo inconveniente è stato raccontato su Tik Tok dalla stessa conduttrice che si è lamentata di come sia stata trattata: “Sono stata cacciata da un ristorante perché vestita male”. Uscita dalla palestra e senza il “dress code” adatto, Andrea Delogu aveva pensato di fermarsi a una trattoria vicino casa, in zona San Pietro a Roma, insieme a un’altra persona.

Tuttavia, alla richiesta di un tavolo per due, la signora all’accoglienza del ristorante ha risposto che non c’era posto. In realtà, lamenta Andrea Delogu, c’erano solo tre tavoli occupati. L’impressione è che alla signora non andasse a genio il modo in cui Andrea Delogu e l’altra persona fossero vestite: abiti da fitness con sopra una giacca. E nessuna prenotazione prima di presentarsi al ristorante.

Andrea Delogu, perché è stata cacciata da un ristorante?

Così Andrea Delogu ha pensato di allontanarsi e di richiamare il ristorante per prenotare un tavolo per tre persone. Alla disponibilità del ristoratore, ha sbottato: “Sono una di quelle due persone venute prima”. La lamentela della conduttrice è soprattutto per l’abbigliamento richiesto dal ristorante.

Nel video pubblicato su Tik Tok, infatti, si chiede come “nel 2022 si possa parlare ancora di dress code“, ma anche la bugia della mancanza dei posti ha fatto innervosire, e non poco, l’attrice. “Dimmi che c’è un dress code allora – ha concluso – Mi ha fatta incazzare la bugia, ci sono rimasta male”.

