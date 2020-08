Andrea Delogu cade in diretta: “Tutto calcolato”/ Video: lei ironizza, il web…

Andrea Delogu cade in diretta durante l’ultima puntata settimanale de La vita in diretta estate che conduce con Marcello Masi e pubblica il video del momento su Instagram scatenando la reazione dei fans che s’inchinano di fronte alla sua capacità di cadere con tanta eleganza. Prima dei saluti finali, Marcello Masi, solo nell’inquadratura, ha chiamato al proprio fianco Andrea Delogu per augurare buon weekend al pubblico e dare appuntamento a lunedì 10 agosto. Mentre entrava in studio, però, forse a causa del vestito o dei tacchi, Andrea Delogu è caduta ritrovandosi improvvisamente per terra. La conduttrice, però, non si è scompasta più di tanto e, dopo essersi alzata, ha regalato il suo miglior sorriso ai telespettatori. “E’ tutto calcolato”, ha commentato la Delogu. “Tutto a posto e tu sei fantastica“, aggiunge Marcello Masi.

ANDREA DELOGU CADE, MARCELLO MASI STUZZICA: “DEVO CHIAMARE LA RISERVA?”

Il giorno dopo essere caduta in diretta, Andrea Delogu ha pubblicato il video del fatidico momento conquistando tutti i suoi followers. “Solo tu potevi cadere con tanta classe”, “Sei fantastica”, “Hai calcolato bene pure i lividi“, scrivono gli utenti che hanno applaudito anche l’ironia di Marcello Masi che, dopo essersi assicurato che la collega stesse bene, l’ha stuzzicata un po’. “Lunedì ci siamo? Stiamo insieme? La riserva la devo avvertire?”, chiede Marcello Masi. Spiazzata dalla rivelazione, la Delogu risponde: “Hai una riserva? Io senza di te non vado avanti e tu hai una riserva?“. A chiudere l’argomento, poi, è stato lo stesso Masi che ha dato la linea a Marco Liorni e a Reazione a catena. “E’ un mostro. Mi hai appena spezzato il cuore” aggiunge la Delogu.

Visualizza questo post su Instagram Raga tutto rego. . . . ❤️ @marcellomasirai Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa) in data: 8 Ago 2020 alle ore 4:04 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA