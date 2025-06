Andrea Delogu, conduttore e attrice nata a Cesena nel 1982, non ha vissuto una vita semplice. Da bambina, infatti, ha vissuto nella comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori, entrambi con problemi di dipendenza dalla droga. La sua carriera è cominciata nel 2002 con il programma comico “Mai dire domenica” della Gialappa’s Band con Mago Forest. Lei era nel corpo di ballo. Da quel momento la carriera di Andrea Delogu è proseguita con la partecipazione e conduzione di diversi programmi. Una professionista completa Andrea, che ha condotto in tv, in radio, è un’attrice ma allo stesso tempo un’influencer. Una figura importante quella della Delogu, che ha raccontato: “Io non sono umile. Lo ammetto”.

Chi è Luigi Bruno, fidanzato di Andrea Delogu: "È stato un martello"/ "All'inizio ero spaventata"

Prima di diventare quello che è, la conduttrice non ha avuto una vita semplice. “Sono dislessica, ho un disturbo dell’attenzione. E sono iperattiva. Devo dire che ho sofferto tantissimo a scuola perché non mi sentivo compresa. Pensavo di essere stupida ma non mi sentivo di esserlo” ha raccontato Andrea Delogu, che lo ha scoperto solamente superati i venti anni. Questo, però, non l’ha fermata: anzi, della comunicazione la Delogu ha fatto il suo lavoro. “Sono stata felice di essere capita. I social mi sono serviti per essere compresa” ha raccontato al podcast “Wannabe” di Skuola.Net.

Andrea Delogu ignora le critiche e si gode l'amore con Luigi Bruno/ La dislessia? "L'ho scoperto a 26 anni"

Andrea Delogu, chi è: “Sono felice”

Andrea Delogu ha ottenuto dei successi importanti nel corso della sua carriera: ad esempio ha commentato le semifinali dell’Eurovision su Rai 4 nel 2017, e ancora ha condotto la 72esima edizione dei Nastri d’argento nello stesso anno. Nel 2020 è stata alla guida de “La vita in diretta estate” mentre nel 2023 ha condotto il “Primafestival”. Una carriera importante, dunque, per Andrea Delogu, che si dice felice della sua vita e del suo percorso, anche se spiega di volersi vedere tra diversi anni per capire dove stia andando la sua vita.