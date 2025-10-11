Luigi Bruno è l'ex fidanzato della conduttrice Andrea Delogu, ora ospite a Ballando con le Stelle. I due hanno fatto discutere per la differenza di età.

Luigi Bruno è l’ex fidanzato di Andrea Delogu, influencer e conduttrice che quest’anno partecipa come concorrente alla trasmissione tv Ballando con le stelle, programma che vede la conduzione di Milly Carlucci e che andrà in scena sabato 11 Ottobre 2025. C’è tanto da dire riguardo la carriera di Andrea Delogu e l’artista – al lavoro con Nikita Perotti – si sta mettendo in mostra con tutto il suo talento.

Luigi Bruno è un giovane e talentuoso modello che per diverso tempo è stato fidanzato con Andrea Delogu. I due, nonostante una grande differenza di età, sembravano fin dall’inizio apparire molto uniti. Luigi ora ha 25 anni, 17 anni in meno rispetto alla nota conduttrice. Fino dai primi attimi insieme la donna ha raccontato che Luigi appare molto più maturo della sua età.

Inizialmente i due parlavano via chat con Luigi che contattava la Delogu e la donna aveva notato diverse affinità ed ha raccontato: “C’erano tante cose in Comune e affinità, ad un certo punto pensavo fosse un profilo fake e invece non era così, era realtà”, ha raccontato l’artista in un’intervista.

Luigi Bruno: le parole dell’ex fidanzato su Andrea Delogu

La storia tra Andrea Delogu e Luigi Bruno è durata 4 anni ed è terminata circa un paio di mesi fa. Non ci sono stati annunci o conferme a rogito, Chi ha lanciato un’indiscrezione e Andrea ha fatto capire di essere tornata single mediante qualche piccola storia Instagram.

E pensare che l’amore tra i due sembrava andare a gonfie vele fino a qualche mese fa e lo stesso modello si era raccontato a Vanity Fair svelando di come c’erano pregiudizi e dubbi sul futuro della coppia. Luigi svelava a riguardo: “C’è gente che mi scrive chissà cosa farete tra 20 anni” , raccontando della distanza tra due a livello di età ma la storia sembrava andare a gonfie vele.

Alla fine il loro rapporto si è concluso prematuramente ma pare in buoni rapporti. Non ci sono reali motivazioni sul motivo della loro rottura e Intanto ognuno di loro prosegue ricco di impegni per la propria carriera.