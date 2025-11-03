Andrea Delogu, come sta dopo la morte del fratello: il silenzio, lo stop al lavoro e la lezione di umanità di cui non siamo più abituati a parlare.

Molti si stanno chiedendo come sta Andrea Delogu, conduttrice che ha perso tragicamente il fratello Evan in un tragico incidente stradale. Aveva soli 18 anni e si è schiantato con la sua moto contro un palo: per lui non c’è stato più nulla da fare. Nel mondo di oggi, alcuni dei fan si aspettavano di vedere un post sul suo profilo Instagram dedicato al fratello, come spesso accade quando i VIP subiscono un lutto, eppure, forse non siamo più abituati ad una reazione normale, quella del silenzio.

Milly Carlucci, il discorso per Andrea Delogu a Ballando con le Stelle non convince/ "Ha sbagliato"

Spesso le star del mondo dello spettacolo sentono quasi la pressione di essere sempre presenti e di esporsi anche quando gli eventi della vita richiederebbero loro di ritirarsi per vivere le emozioni nel privato e con sè stesse. E la reazione di Andrea Delogu per molti oggi stona, ma se ci pensiamo in maniera profonda, è quanto di più normale possa accadere dopo la morte improvvisa di un fratello di soli 18 anni, nel pieno della sua vita e con tanti sogni da realizzare.

Chi è Evan, fratello di Andrea Delogu: fidanzata, rapporto con la sorella/ “E’ il più bello del mondo!”

Andrea Delogu, sospeso La Porta Magica su Rai 2

Il dolore di Andrea Delogu è senza dubbio lancinante, ed è difficile anche solo pensare a quello che sta passando. Non tutti però esternano la sofferenza nello stesso modo, e non tutti trovano giovamento dal postare una foto del proprio caro per ringraziare i fan della vicinanza. Magari lo farà più avanti, ma adesso la conduttrice resta chiusa nel dolore, un dolore incredibile ma che di certo non grida all’autocommiserazione. Per quanto riguarda i suoi impegni televisivi, si sospende fino al 7 novembre La Porta Magica, suo programma su Rai 2, segno che tornare a lavoro adesso è ancora troppo presto. Al momento, non ci resta che rispettare la sua grande sofferenza e darle tutto il tempo per elaborare questo lutto a dir poco devastante.