Andrea Delogu con Nikita Perotti, debutto incredibile a Ballando con le Stelle con un samba indimenticabile che ha strappato applausi

Debutto straordinario di Andrea Delogu con Nikita Perotti a Ballando con le Stelle. La coppia, nella prima puntata, si è esibita sulle note di un samba che ha fatto girare la testa alla giuria, anche se i punteggi non sono stati sempre altissimi. D’altronde si sa, ognuno ha i suoi gusti, ma è innegabile che Andrea Delogu si sia calata fin da subito alla perfezione nei panni di ballerina. La conduttrice radio e il ballerino al suo fianco hanno danzato sulle note di “Crazy in love”, classificandosi al sesto posto con 38 punti a pari merito con Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. Dunque, un posizionamento in classifica che può essere senz’altro migliorato, magari già a partire da questa sera.

Nonostante non siano riusciti a raggiungere il podio, comunque, Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno stupito con la loro samba, strappando applausi dal pubblico e dai social, che li ha incoronati come coppia bomba di questa edizione. Per quanto riguarda la giuria, invece, i commenti di Selvaggia Lucarelli che ha definito la Delogu “troppo volgare”, non sono affatto piaciuti, tanto che sui social non sono mancate parole degli utenti contro la giornalista e giurata.

Andrea Delogu con Nikita Perotti incantano il web

“Bravissimi, lei bellissima, bella coreografia, ne faranno vedere delle belle! Andrea, sei troppo figa, in tutti i sensi!” si legge in un commento arrivato sul web, di certo non l’unico di questo genere, visto che la Delogu, almeno da casa, è piaciuta proprio a tutti. “Sensuale e padrona della scena, bravissima Andrea” si legge in un altro commento. E ancora: “Sono stati i più bravi, devono vincere”. Insomma, nonostante il sesto posto, sembra che la Delogu e Nikita abbiano conquistato tutti e sono pronti a farne vedere delle belle, conquistando magari già da stasera un posizionamento migliore.