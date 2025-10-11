Andrea Delogu con Nikita Perotti: dopo una prima prova deludente nella prima puntata, i due sembrano aver cambiato passo

A Ballando con le Stelle, tra i grandi protagonisti c’è anche Andrea Delogu con Nikita Perotti. La conduttrice radiofonica si sta divertendo in coppia con il bravissimo e giovane ballerino, mostrando un grande carattere. I due, insieme, funzionano, e proprio per questo non sono mancate le battute della giuria, che allude ad una loro chimica particolare che potrebbe trasformarsi in altro. Al di là di quello che succederà nel corso del programma, intanto, Andrea Delogu si gode l’avventura nello show di Milly Carlucci, che sta affrontando con un’energia particolare. Di recente, infatti, Andrea è tornata single dopo aver chiuso una lunga relazione con il modello Luigi Bruno. Un dolore grande per la conduttrice, che sta sfogando proprio sul ballo in coppia con il bravissimo Nikita.

Se nella prima puntata di Ballando con le Stelle Andrea Delogu aveva stupito la giuria con un ballo sexy, tanto da essere ritenuta dai giurati persino “troppo” sensuale e a tratti volgare (da Selvaggia Lucarelli), nella seconda è stata più dolce e meno vistosa. La sua samba, nella prima puntata, era valsa 38 punti e il sesto posto nella classifica generale. Nel secondo appuntamento di sabato scorso, invece, Andrea Delogu e il suo ballerino hanno ottenuto 46 punti, finendo quarti per via dei vari tesoretti assegnati alle altre coppie.

Andrea Delogu con Nikita Perotti a Ballando con le Stelle: dopo tanto duro lavoro è ora del podio?

Andrea Delogu, in crescita nella seconda puntata di Ballando con le Stelle in coppia con Nikita Perotti, sogna ora di raggiungere il podio. I giudici, nella seconda puntata dello show, sono stati entusiasti della loro prova e li hanno premiati con punteggi molto alti. Dopo aver mostrato di che pasta sono fatti, ora Andrea e Nikita vogliono proseguire su questa strada e non deludere, anzi, continuare a far vedere che potrebbero arrivare fino in fondo al programma, ottenendo il podio già da questa sera, nella terza puntata.